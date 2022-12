Au milieu d’une pénurie chronique, la Colombie-Britannique risque de perdre des centaines de médecins formés à l’étranger

Le Dr Azadeh Shafiei adorait vivre à Vancouver. Elle y a quitté l’Iran en 2013 avec le rêve d’utiliser sa décennie d’expérience en tant que médecin de famille au profit d’une nouvelle communauté.

Mais après près de dix ans de lutte pour que la Colombie-Britannique reconnaisse ses diplômes médicaux, elle a décidé l’été dernier de mettre son expérience à profit et de déménager dans un endroit où elle serait autorisée à la mettre en pratique : la Saskatchewan.

Selon Shafiei, c’est une décision que prennent de plus en plus de médecins de pays non occidentaux, en raison des qualifications particulièrement restrictives de la Colombie-Britannique et des personnes qu’elles affectent.

À Vancouver seulement, Shafiei dit qu’elle connaît plus de 400 médecins de famille, chirurgiens et gynécologues formés en Iran qui ne peuvent pas obtenir de permis. Au moins quatre d’entre eux ont récemment déménagé en Saskatchewan, comme Shafiei.

« Vous allez perdre beaucoup de médecins.

Le Dr Azadeh Shafiei a récemment déménagé de Vancouver à la Saskatchewan, car les qualifications particulièrement restrictives de la Colombie-Britannique pour les médecins formés à l’étranger rendaient trop difficile la pratique de la médecine là-bas. Shafiei dit qu’elle connaît de nombreux autres médecins qui envisagent de faire de même. (photo envoyée)

D’autres régions du Canada offrent des options plus inclusives

La raison se résume à une différence d’exigences entre les programmes d’évaluation de l’aptitude à la pratique des provinces – l’une des deux voies menant à l’obtention d’un permis au Canada. Des provinces comme la Saskatchewan, Terre-Neuve et le Manitoba autorisent les candidats à suivre une formation postdoctorale de 12 à 18 mois ou une combinaison de formation et de pratique indépendante.

La Colombie-Britannique, d’un autre côté, exige au moins 24 mois de formation postdoctorale et ne reconnaît aucun nombre d’années de pratique indépendante après coup comme substitut autorisé. La province a promis de tripler le nombre de places annuelles dans son programme de 32 à 96 d’ici mars 2024, mais les places supplémentaires n’aident guère les médecins formés dans des pays comme l’Inde, l’Iran, le Pakistan et le Nigeria. Là-bas, les programmes des facultés de médecine ne leur offrent que 12 à 18 mois de formation postdoctorale, ce qui n’est pas suffisant pour répondre à la norme de la Colombie-Britannique.

Deux décennies d’expérience n’ont servi à rien en Colombie-Britannique

Pour le Dr Reza Asgari et son épouse, qui ont demandé à ne pas être nommés, les restrictions imposées par la Colombie-Britannique ont suffi à les pousser vers la Saskatchewan en 2021.

Ils ont d’abord déménagé d’Iran à Vancouver en 2013, avec près de deux décennies d’expérience médicale chacun – Asgari en tant que médecin de famille et sa femme en tant qu’anesthésiste – mais seulement 18 mois de formation postdoctorale. Les deux ont passé huit ans à se battre pour faire reconnaître leur expertise.

« Nous ne savions pas que ce serait si difficile. C’était une période difficile », dit Asgari.

Il a occupé une série d’emplois de premier échelon en pharmacie pour subvenir aux besoins de son fils et de sa femme pendant qu’elle étudiait et passait les examens médicaux du Canada. Mais même après les avoir tous réussis, elle n’a pas pu entrer dans le système de BC.

“Cela ne signifie rien pour eux”, dit Asgari.

Le Dr Reza Asgari et sa femme ont déménagé de Vancouver à la Saskatchewan en 2021, car il est beaucoup plus facile pour les médecins formés à l’étranger d’y obtenir un permis qu’en Colombie-Britannique. Asgari et sa femme ont tous deux environ 30 ans d’expérience en Iran. (photo envoyée)

“Je ne serai jamais assez bon”

Upkar, dont le nom a été changé pour la protéger d’éventuelles réactions négatives sur le lieu de travail, a dû faire face à une lutte similaire lorsqu’elle a déménagé à Langford en 2010. Elle avait travaillé pendant plusieurs années en tant que médecin de famille en Inde, mais comme les Asgaris, elle n’avait que 18 mois de poste. -formation diplômante.

“Ils préfèrent que les gens souffrent et ne voient pas de médecin plutôt que de les voir par ce qu’ils considèrent comme une personne ou un médecin sous-optimal”, a déclaré Upkar à Black Press Media en février. “Ce que j’entends après toutes ces années à essayer de surmonter cela, c’est que peu importe ce que je fais, juste à cause de mon pays d’origine, mon pays d’éducation, je ne serai jamais assez bon.”

Pour des médecins comme Upkar et les Asgaris, le seul moyen d’obtenir un permis en Colombie-Britannique consiste à obtenir un siège de résidence notoirement compétitif à l’Université de la Colombie-Britannique. Chaque année, l’université accepte 362 diplômés en médecine, dont seulement 58 sont autorisés à suivre une formation internationale. Le gouvernement fédéral a promis jusqu’à 88 sièges supplémentaires en 2023, mais tous iront à des médecins formés au Canada, selon UBC.

Après 12 ans à essayer d’obtenir l’un de ces sièges convoités et à suivre divers cours de médecine pour rester à jour, Upkar dit qu’elle a maintenant abandonné. Elle a récemment obtenu sa licence pour exercer en tant qu’hospitaliste au Royaume-Uni, mais n’est pas en mesure de faire un autre grand pas, en raison de sa famille et d’un diagnostic médical récent.

«Je pense que ce que la Colombie-Britannique a fait est très ciblé et très étroit, et essaie de mettre tout le monde dans une même boîte. Si vous ne rentrez pas dans cette case… vous êtes tout simplement expulsé », dit-elle maintenant. “C’est douloureux. C’est vraiment douloureux. »

La Colombie-Britannique pourrait combler sa pénurie de médecins

Ni le ministère de la Santé ni le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique n’ont pu fournir une estimation du nombre total de médecins formés à l’étranger vivant en Colombie-Britannique qui ne sont pas entièrement autorisés, mais de nombreuses personnes Black Press Media ont parlé avec des nombres estimés jusqu’à plusieurs mille.

En se fondant sur le ratio médecin-patient établi dans le nouveau modèle de paiement de la Colombie-Britannique – 1 pour 1 250 – et sur l’estimation de Doctors of BC selon laquelle environ un million de Britanno-Colombiens n’ont pas de médecin de famille, la province a besoin d’environ 800 de plus pour combler sa pénurie. En théorie, ce vide pourrait être rapidement comblé.

Les derniers changements ratent la cible

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré qu’il tentait d’inclure davantage de médecins formés à l’étranger dans le cadre de son nouveau programme de médecins associés, que le premier ministre David Eby a de nouveau annoncé fin novembre. Le programme, qui permet aux médecins formés à l’étranger d’exercer sous supervision, présente toutefois sa propre série de problèmes et d’obstacles.

À l’instar du programme Practice Ready Assessment, celui du médecin associé nécessite également au moins 24 mois de formation postdoctorale, ainsi qu’une expérience de travail clinique récente. Cela élimine à la fois les médecins de certains pays et ceux qui vivent en Colombie-Britannique depuis trop longtemps. Les critiques ont également rapidement souligné que malgré le programme offrant une expérience pratique, il n’offre aucune voie vers une éventuelle pratique indépendante.

Le Dr Rajkumar Luke est membre du conseil d’administration de l’Association of International Medical Graduates of BC (Photo soumise)

“Combien de temps cela [physicians] s’y contenter ? demande le Dr Rajkumar Luke, membre du conseil d’administration de l’Association of International Medical Graduates of BC.

Il se demande pourquoi la province n’offre pas plus de voies pratiques vers l’obtention d’un permis complet pour les médecins formés qui vivent déjà en Colombie-Britannique et qui souhaitent redonner à leurs communautés.

« Vous avez déjà une piscine ici. Aidez-les à les soutenir.

Une pétition de la Canadian On Paper Society for Immigrant Physicians Equality à la province et au Collège des médecins et chirurgiens demande justement cela. Commencé le 6 décembre, il leur demande d’envisager de réduire les exigences de formation postdoctorale de la Colombie-Britannique. Au moment de sa publication, il compte plus de 500 signatures.

La Dre Honieh Barzegari, une défenseure de longue date des médecins formés à l’étranger basée à Vancouver qui n’a jamais eu la chance de pratiquer en Colombie-Britannique elle-même, a un message similaire pour la province. Elle dit qu’il faut responsabiliser les médecins plutôt que de les limiter.

« Ils vivent à la campagne, ils paient des impôts, ils ont des familles ici, ils contribuent à la société et ils ont besoin de se sentir chez eux. Nous devons prendre des mesures plus audacieuses.

Le Dr Honieh Barzegari a quitté l’Iran pour s’installer en Colombie-Britannique avec l’intention de devenir médecin. Incapable d’obtenir une licence, elle s’est plutôt tournée vers la défense d’autres médecins formés à l’étranger. (photo envoyée)

Pour des médecins comme Shafiei et les Asgaris, l’absence de cette action suffit à les conduire ailleurs.

« Vous pouvez nous dire que nous ne sommes pas aptes au programme, mais je suis à peu près sûr que la plupart des médecins iraniens peuvent montrer le système qu’ils sont. Nous avons fait les examens de qualification, les examens cliniques, les examens de connaissances. Nous avons tout fait », dit Shafiei.

Elle et l’épouse d’Asgari travaillent maintenant dans le cadre du programme Practice Ready Assessment de la Saskatchewan. Ils obtiendront leur permis dans un an et auront la possibilité de pratiquer ailleurs au Canada dans trois ans. Asgari dit que lui et sa femme pourraient retourner en Colombie-Britannique à ce moment-là, mais Shafiei n’en est pas si sûr.

“Pour le moment, je ne peux pas dire à 100% que je serai de retour.”

