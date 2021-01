Au milieu du coronavirus pandémie, la NBA connaît également une épidémie explosive.

On ne peut que se demander si les deux sont liés.

Les matchs se transforment en fugueurs beaucoup plus que d’habitude au cours des trois premières semaines de cette saison NBA. Peut-être que c’est parce qu’il n’y a pas de fans dans la plupart des arènes, peut-être parce que les équipes sont fatiguées de jouer avec un peu moins de repos qu’elles ne l’ont eu ces dernières années, ou peut-être que c’est parce que les souches d’un COVID-19[feminine monde pèse lourdement sur les joueurs.

C’est probablement une combinaison de tout cela, et plus encore.

Mais les chiffres sont également assez accablants: la marge de victoire moyenne en ce moment en NBA, environ 12,3 points par match, est en passe d’être la plus grande de l’histoire de la ligue. Et le taux d’équipes qui a augmenté de 30 points ou plus dans 20% des matchs joués jusqu’à présent brise ce qui était la norme même dans cette ère de jeu de la NBA au rythme plus rapide.

Ce sera la saison NBA la plus folle de tous les temps, a déclaré l’entraîneur de Brooklyn, Steve Nash. Nous avons déjà vu des scores et des bizarreries incroyables et je pense donc qu’essayer simplement d’être adaptatif et de continuer à travailler sur les choses et à apprendre à travers vos jeux autant que tout plutôt que les pratiques est tout simplement essentiel.

La saison dernière, une équipe de la NBA a pris une avance de 30 points sur l’autre 10% du temps. La saison précédente, 2018-2019, ce taux était de 11%. L’année précédente, 9%.

Milwaukee a disputé 11 matchs et détenu 30 points d’avance dans quatre d’entre eux; les Bucks n’ont obtenu qu’une marge de 25 points lors de leur victoire sur Orlando lundi. Les Los Angeles Clippers ont joué 11 matchs; ils ont mené ou traîné d’au moins 20 points dans huit d’entre eux, y compris le plus grand déficit de la NBA jusqu’à présent cette saison, 57 points contre Dallas le 27 décembre.

Les seules équipes de la NBA qui n’ont pas encore mené par 20 points cette saison? Chicago, Minnesota, Oklahoma City et Sacramento. La seule équipe qui n’a pas encore perdu 20 ans? Indiana. Toutes les autres équipes ont été dans un trou très, très profond au moins une fois jusqu’à présent cette saison et le gardien des Pacers, Malcolm Brogdon, n’hésite pas à qualifier l’entraîneur de première année Nate Bjorkgren de grand. Dites ceci pour Bjorkgren: il a eu les Pacers à chaque match, ce n’est pas un petit exploit à cette époque.

Je pense que cette organisation est endormie depuis des années maintenant, a déclaré Brogdon le mois dernier. Je pense qu’il est temps que les gens se réveillent.

Ce n’est pas comme si chaque nuit cette saison n’avait vu que des éruptions cutanées.

Lundi était le 20e jour de matchs cette saison; de ces jours, neuf ont vu plusieurs matchs décidés par trois points ou moins, le plus récemment une paire de ces jeux dimanche. Une exception flagrante, cependant, était la gamme de vitrines de cinq matchs le jour de Noël où la marge finale la plus proche était de 13 points. C’était la première fois depuis 2006 que la NBA n’avait pas de matchs à un chiffre à Noël, et il faut noter que cette année-là, Miamis a remporté 16 points sur les Lakers de Los Angeles comme seul match sur l’ardoise du 25 décembre.

Et les jeux se sont un peu resserrés ces derniers jours; dans la semaine du 29 décembre au 4 janvier, 15 des 56 matchs de la NBA avaient une équipe bénéficiant d’une avance de 30 points, et dans la semaine qui a suivi et s’est terminée lundi, seuls huit des 53 matchs avaient une telle marge à tout moment. C’est peut-être un signe que les équipes sont en meilleure forme, une possibilité réelle après un camp d’entraînement tronqué et une pré-saison raccourcie.

Lorsque vous gardez cet esprit de compétition, cela se répand dans tout le groupe, a déclaré la garde de San Antonio, Patty Mills. C’est contagieux.

Qui sait où ira le score dans les prochains jours et semaines, au milieu de la pandémie qui a obligé la NBA à reporter les matchs qui étaient au programme de dimanche, lundi et mardi. Les effets d’entraînement des résultats de la recherche des contacts se feront sentir à Dallas, à Miami et dans d’autres villes au moins au cours des prochains jours.

Comme Nash l’a dit, la saison la plus folle de la NBA attend, sur les tableaux d’affichage et en dehors.

Et ça ne fait que commencer.