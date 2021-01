Par un après-midi frais de novembre, Teresa Bautista s’est aventurée dans le parc Van Cortlandt dans le Bronx, à New York, à la recherche d’excréments. Il n’a pas fallu longtemps à Mme Bautista, 17 ans – et, à son grand regret, à ses chaussures blanches Puma – pour frapper une grosse saleté. La lueur verdâtre des excréments d’oie, que Mme Bautista essuya avec empressement et fit tourbillonner dans un tube de produits chimiques, était mouchetée partout dans l’herbe du parc. «C’était la première fois que je creusais dans la merde», dit-elle. « C’était vraiment amusant. » Mme Bautista recherchait plus que des excréments d’oiseaux. Elle espérait qu’elle regorgeait de virus infectieux prêts à répandre leurs secrets génétiques et, peut-être, à aider de jeunes scientifiques comme elle à arrêter de futures pandémies. Au cours des prochains mois, Mme Bautista et quatre autres lycéens de la région de New York continueront à recueillir des échantillons d’oiseaux de la ville dans le cadre du programme Virus Hunters, organisé par l’organisation de sensibilisation scientifique à but non lucratif BioBus. Leur objectif est de cataloguer les virus de la grippe qui se cachent souvent chez les oiseaux urbains, dont certains pourraient un jour sauter dans les humains.

Le programme de surveillance, qui a été développé en partenariat avec des virologues de l’École de médecine Icahn du mont Sinaï, est l’un des nombreux efforts de sensibilisation qui ont vu le jour ces dernières années pour doter les jeunes scientifiques d’une expérience pratique de la préparation aux épidémies – une quête qui a n’a gagné en urgence que depuis que le nouveau coronavirus a commencé sa déchirure à travers le monde. Pendant de nombreux mois à venir, Covid-19 continuera à fermer les écoles et à contrecarrer les tentatives de rassemblement. Les changements ont obligé les éducateurs et les chercheurs à changer leurs tactiques d’enseignement. Mais plusieurs groupes ont relevé le défi de front, non seulement en surmontant les inconvénients de la pandémie, mais en les transformant en opportunités de croissance scientifique. À Cambridge, dans le Massachusetts, une équipe de biologistes computationnels a conçu une simulation d’épidémie qui présageait étrangement la propagation furtive du coronavirus et lutte maintenant contre la propagation de Covid-19 en temps réel. À Tucson, en Arizona, un immunologiste a mené un effort pour inclure de jeunes scientifiques sous-représentés dans la recherche en microbiologie, même si la pandémie fait rage. Et à New York, où Mme Bautista nourrit son amour pour la virologie, les effets de ces efforts commencent déjà à prendre forme. Ce voyage de recherche de nourriture au parc Van Cortlandt, a-t-elle déclaré, n’était pas seulement sa première expérience d’échantillonnage de matières fécales: «C’était la première fois que je me sentais vraiment scientifique.» Virus d’une plume Le programme Virus Hunters est né d’une collaboration entre BioBus, un centre de réhabilitation de la faune appelé Wild Bird Fund et un groupe de chercheurs dirigé par le virologue du mont Sinaï Florian Krammer. Les virus de la grippe sont des agents pathogènes assez cosmopolites capables de sauter dans un large éventail d’animaux, y compris les oiseaux, et de modifier leur matériel génétique en cours de route. Seuls certains de ces virus constituent une menace potentielle pour les personnes, a déclaré le Dr Krammer. Mais lesquels? Les chercheurs ne le sauront que s’ils vérifient.

«Il y a très peu d’informations sur la grippe circulant chez les oiseaux à New York», a déclaré le Dr Krammer. «Je voulais savoir ce qu’il y avait dans mon jardin.»

Le projet a reçu un financement début 2020, a déclaré Christine Marizzi, scientifique en chef de BioBus. Des semaines plus tard, le coronavirus a commencé à frapper le pays et l’équipe a été forcée de modifier ses plans. Mais le Dr Marizzi, qui s’est longtemps spécialisé dans la recherche communautaire, n’a pas été découragé. Pour le reste de l’année scolaire, l’équipe formera ses chasseurs de virus grâce à un mélange de leçons virtuelles, de travaux de laboratoire à distance et masqués et de collecte d’échantillons sur le terrain. C’est une distraction bienvenue pour Mme Bautista, qui, comme beaucoup d’autres étudiants, a dû passer à l’apprentissage à distance à son école secondaire au printemps. «Lorsque la pandémie a frappé, je me suis sentie vraiment impuissante», a-t-elle déclaré. «J’avais l’impression que je ne pouvais rien faire. Donc, ce programme est vraiment spécial pour moi. École d’épidémie À mille kilomètres au sud, les étudiants de Sarasota Military Academy Prep, une école à charte de Sarasota, en Floride, ont également dû effectuer des changements drastiques depuis que le coronavirus a touché terre aux États-Unis. Mais quelques-uns d’entre eux sont peut-être entrés en 2020 un peu plus préparés que les autres, car ils avaient connu une épidémie presque identique quelques semaines auparavant. C’étaient les diplômés de Épidémie d’opération, un programme de sensibilisation conçu par des chercheurs qui, depuis plusieurs années, simulé une épidémie virale annuelle sur le campus de l’école. Dirigé par Todd Brown, directeur de la sensibilisation communautaire de Sarasota Military Academy Prep, le programme a commencé comme une entreprise de faible technologie utilisant des autocollants pour imiter la propagation d’une maladie virale. Avec les conseils d’une équipe de chercheurs dirigée par Pardis Sabeti, biologiste informatique à l’Université de Harvard, le programme s’est rapidement transformé en une application pour smartphone capable de transmettre un virus virtuel d’étudiant à étudiant avec un signal Bluetooth. La dernière itération de l’opération Outbreak de Sarasota était étrange dans sa prescience. Tenue en décembre 2019, quelques semaines seulement avant que le nouveau coronavirus ne commence son déchaînement à travers le monde, la simulation était centrée sur un agent pathogène viral qui se déplaçait à la fois rapidement et silencieusement parmi les personnes, provoquant des vagues de symptômes de la grippe.