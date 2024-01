Au milieu d’une multiplication par 20 des cas de syphilis, les responsables de la santé recommandent aux Alaskiens de moins de 45 ans de se faire dépister

Cette photo au microscope de 1966 mise à disposition par les Centers for Disease Control and Prevention montre un échantillon de tissu avec la présence de nombreux spirochètes Treponema pallidum, en forme de tire-bouchon et de couleur foncée, la bactérie responsable de la syphilis. (Passer Van Orden/CDC via AP, Fichier)

Les responsables de la santé de l’Alaska mettent en garde les habitants contre une augmentation alarmante des cas de syphilis et appellent désormais davantage d’adultes de l’État à se faire tester régulièrement.

Selon les données fournies par les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, la syphilis a augmenté dans tout le pays ces dernières années – et l’Alaska fait partie des États connaissant les plus fortes poussées.

« Pas plus tard qu’en 2016, l’Alaska ne comptait que 20 cas de syphilis par an. En 2022, l’Alaska a enregistré 424 cas de syphilis, soit une multiplication par vingt », indique mardi un communiqué écrit du ministère de la Santé de l’Alaska. « Pour faire face à cette augmentation rapide, le CDC recommande désormais que la plupart des adultes de moins de 45 ans en Alaska soient testés pour la syphilis au moins une fois cette année. »

« L’Alaska a actuellement l’un des taux de syphilis les plus élevés du pays », a déclaré le Dr Anne Zink, médecin-chef de l’Alaska. « Toute personne en âge de procréer et sexuellement active devrait subir un test de dépistage de la syphilis si elle n’est pas sûre de son statut syphilitique. Tout le monde devrait subir un nouveau test chaque fois qu’il a un nouveau partenaire sexuel, et tous les 3 à 6 mois s’il a plusieurs partenaires.

Infection causée par la bactérie Treponema pallidum, la syphilis à un stade précoce peut être facilement traitée avec des antibiotiques. Les premiers symptômes sont généralement de petites plaies ou chancres indolores qui, même sans traitement, disparaissent généralement après quelques semaines.

Cependant, si elle n’est pas traitée, l’infection peut persister dans le corps et éventuellement devenir sérieux, voire fatal. Des années après l’exposition initiale, l’infection peut affecter les principaux organes et envahir le système nerveux, selon le CDC, pouvant conduire à la cécité, à des changements dans la pensée ou à la démence.

Les responsables de la santé publique de l’Alaska sont particulièrement préoccupés par le nombre record de bébés nés avec ce que l’on appelle la syphilis congénitale, transmise d’une mère infectée à un nourrisson. En 2022, 12 cas de syphilis congénitale ont été diagnostiqués, principalement chez des bébés nés dans le centre-sud de l’Alaska.

« Il est particulièrement important que toutes les femmes enceintes demandent à leur médecin un test de dépistage de la syphilis dans le cadre de leurs soins prénataux. Les tests sont recommandés lors de la première visite prénatale, au cours du troisième trimestre et de nouveau au moment de l’accouchement », a déclaré le Dr Joe McLaughlin, épidémiologiste de l’État de l’Alaska et chef de l’épidémiologie de la Division de la santé publique.

Dans un Lettre de décembre Aux prestataires de soins de santé de l’Alaska, Zink et McLaughlin ont souligné l’augmentation spectaculaire de la syphilis congénitale et encouragé le dépistage des femmes enceintes, en particulier celles les plus à risque, y compris « celles qui connaissent des difficultés telles que l’itinérance ou la dépendance ».

“Afin d’inverser l’augmentation spectaculaire de la syphilis et de la syphilis congénitale en Alaska, nous avons besoin que les cliniciens réfléchissent à la syphilis, augmentent les tests et proposent un traitement rapide aux personnes dont le test est positif ou qui ont été exposées à la syphilis dans le passé. 90 jours », ont écrit Zink et McLaughlin.

Depuis un niveau historiquement bas dans les cas autour de 2001, la syphilis a régulièrement augmenté à travers le pays et parmi un large éventail de groupes démographiques.

« Les taux ont augmenté chez les hommes et les femmes, dans toutes les régions des États-Unis et dans tous les groupes d’âge. Les taux de syphilis (primaire et secondaire) ont augmenté dans tous les groupes ethniques raciaux/hispaniques, avec les augmentations les plus importantes parmi les Indiens d’Amérique non hispaniques ou les autochtones de l’Alaska », selon le CDC 2021. Aperçu national des maladies sexuellement transmissibles.

Les experts en santé publique ont hausse des taux liée des MST à l’échelle nationale avec des perturbations dans le dépistage de la santé sexuelle au cours des premières phases de confinement de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une diminution des visites médicales en personne, une diminution de la détection et des interventions précoces susceptibles de contribuer à freiner la propagation des infections. Les épidémiologistes ont également souligné que les applications de rencontres en ligne permettent aux personnes en quête de relations sexuelles de se connecter avec davantage de partenaires, ce qui peut contribuer à une transmission ultérieure.

Le département de la santé de l’État demande aux gens de se faire tester à centres de santé publics à travers l’État ou recherchez plus d’informations sur sa page Web de sensibilisation aux MST.