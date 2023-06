Au milieu d’une mauvaise critique en ligne d’Adipurush ; Les fans de Prabhas fondent leurs espoirs sur Salaar, Project K et d’autres films de l’acteur

Prabhas est l’une des plus grandes stars panindiennes du pays et son film Adipurush est sorti dans les salles maintenant. Les fans de l’acteur ont réservé des salles de théâtre et attendaient avec impatience la sortie d’Adipurush depuis longtemps. Cependant, cela les a déçus. Le Om Raut Le film de réalisateur est critiqué par le public pour des effets visuels de mauvaise qualité, des dialogues grinçants et des apparitions des personnages du film. Adipurush est monté à grande échelle et a signalé des réservations anticipées stellaires. Mais la réponse sur Twitter n’est pas favorable. Et donc, maintenant, les fans placent leurs espoirs dans les prochains projets de Prabhas tels que Projet K, Salaar et plus de films.

Les fans de Prabhas attendent maintenant avec impatience Salaar, Project K et plus de films

Entertainment News est en effervescence avec les dernières mises à jour sur Adiprurush avec Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan et d’autres acteurs. Le dialoguiste a été critiqué par les internautes en ligne. Manoj Muntashir a écrit les dialogues pour Adipurush. Et au milieu de ce contrecoup maintenant, Salaar a commencé à avoir une tendance sur Twitter et les fans regardent maintenant Salaar qui est le prochain dans le pipeline pour Prabhas. Les fans de l’acteur sont convaincus que les films de Prabhas dans le Sud seront couronnés de succès. Découvrez leurs tweets ici :

Il faut savoir exécuter.. Tous les yeux sur #Salaar #ProjetK #Esprit.. Je souhaite que les trois deviennent des blockbusters .. Asurudu (@heartfulandcult) 16 juin 2023

Bien sûr, Prabhas revient sur son chemin Comeback Toujours supérieur à Setback ?#Salaar#ProjetK #Esprit Back to Back Rampage ?? Ayyappan (@Ayyappan_1504) 16 juin 2023

Ok se retrouvera après #Salaar annonce teaser bye ? Krishna Prabhas (@Demigodprabhas1) 16 juin 2023

#Adipurush #AdipurushReview Note : 1,5/5 Prabhas monsieur ne mérite pas cela. ?? L’affiche faite par les fans et les effets visuels sont bien meilleurs que cela #Adhipurush Effets visuels. ?? Espoir #Salaar répondra à nos attentes CINÉMA INDRAIYA (@Indraiyacinema) 16 juin 2023

Salaar un seul espoir ? ??? ?????? (@RetiredRohitian) 16 juin 2023

Vrai. Om Raut mérite un traitement de ceinture de la part de tous les fans de Praboss pour avoir ruiné un si gros projet et blessé nos sentiments. Salaar ira bien mieux. Prat ? (@thatlakda) 16 juin 2023

Il fait des films avec toutes les industries Adipurush – Bollywood Salaar – bois de santal Projet k – telugu Neeru (@Darling_Neeraj) 16 juin 2023

Salaar ?? https://t.co/GBL7yUtFCG Ethan Bond (@ethanbonddhfm) 16 juin 2023

Kavalani prabhas ki flops padali ani chesthunnarentra andaru ?? Inka espère seulement salaar n projet K? Ippatinunchaina scripts vini oppuko cinema lekapothe hangar ke? #Prabhas OM (@NTRamarao_999) 16 juin 2023

Salaar de Prashant Neel et Project K Preetam Rao (@Preetam_M_Rao) 16 juin 2023

Salaar le retour kodukum ?? Fayas.Nazim? (@__faaaz__) 16 juin 2023

Prabhas vedette Salaar deets

Salaar est le prochain de Prabhas avec le barreur du KGF Prashanth Neel. Le film est monté à grande échelle. Prabhas arbore un look robuste dans le film. Il a déjà été bien reçu. Salaar met également en vedette Shruti Haasan, Prithviraj Sukumaran, Jagapathi Babu, Yash et d’autres célébrités. Vijay Kiragandur produit Salaar sous la bannière de Hombale Films. Selon les rapports, sa sortie est prévue le 28 septembre 2023 en langues telugu, hindi, tamoul, kannada et malayalam.

Prabhas met en vedette Project K deets

Project K est un film de science-fiction de Nag Ashwin qui met également en vedette Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Kamal Haasan et Disha Patani. Les affiches de Project K sont sorties. Et Project K n’est qu’un titre de travail pour le film. Le film est produit par C. Aswani Dutt sous la bannière de Vyjayanti Movies. Sa sortie en salles est prévue le 12 janvier 2024. Essentiellement un film telugu, Project K sortira également en hindi, tamoul, kannada et malayalam.

Prabhas starrer Spirit détails

Spirit est la première collaboration de Prabhas avec Sandeep Reddy Vanga. Il est produit par UV Creations, T-Series et Bhadrakali Pictures.