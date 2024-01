Au milieu d’une lutte acharnée pour sa réélection, le maire de San Francisco refuse d’opposer son veto à la résolution qu’elle a critiquée sur Gaza

SAN FRANCISCO (AP) — Au milieu d’une dure lutte pour sa réélection, la maire de London Breed a refusé d’opposer son veto à une résolution non contraignante des superviseurs de San Francisco appelant à un cessez-le-feu prolongé à Gaza, une mesure qu’elle accuse d’avoir attisé les tensions dans la ville.

La démocrate pour son premier mandat a publié sa décision en ligne vendredi, reprochant au conseil d’administration de s’être orienté vers une politique étrangère dans laquelle ses membres n’ont ni autorité ni expertise légale. Elle a déclaré que le débat sur la résolution avait rendu la ville « plus en colère, plus divisée et moins sûre ».

“Leur exercice n’a jamais eu pour but de rassembler les gens”, a écrit Breed dans un communiqué. “Il s’agissait de choisir un camp.”

Un conseil d’administration divisé a approuvé la résolution au début du mois, qui condamnait également le Hamas ainsi que le gouvernement israélien et exhortait l’administration Biden à faire pression pour la libération de tous les otages et la livraison de l’aide humanitaire. Les partisans du cessez-le-feu présents dans le public se sont mis à applaudir et à scander « Palestine libre ».

Breed avait auparavant critiqué les superviseurs, affirmant que « le processus au sein du conseil d’administration n’a fait qu’enflammer la division et blesser ».

San Francisco s’est jointe à des dizaines d’autres villes américaines en approuvant une résolution qui n’a aucun poids juridique mais reflète la pression exercée sur les gouvernements locaux pour qu’ils s’expriment sur la question. Guerre Israël-Hamas, maintenant dans son quatrième mois suite à un Attaque meurtrière du 7 octobre par Militants du Hamas.

Breed a déclaré qu’elle s’abstenait généralement de commenter les résolutions non contraignantes du conseil d’administration, mais dans ce cas, elle avait fait une exception. Sa décision a été prise à l’approche des élections primaires du 5 mars, au cours desquelles elle déclare aux électeurs qu’elle fait des progrès dans la lutte contre le sans-abrisme, la consommation de drogues et les crimes contre les biens dans une ville qui a connu une vague de publicité indésirable concernant les bureaux vacants du centre-ville et prix de l’immobilier stratosphérique.

La réaction à l’action militaire israélienne en cours à Gaza ébranle les campagnes électorales, depuis la Maison Blanche jusqu’aux hôtels de ville. Un sondage réalisé début novembre par l’Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research révèle que 40% du public américain estimait que la réponse d’Israël à Gaza était allée trop loin.

Breed a déploré les souffrances à Gaza et les pertes en vies humaines des deux côtés. Mais elle a réprimandé les militants qui se moquaient lorsqu’un homme parlait de membres de sa famille tués dans l’attaque du Hamas, et elle a écrit qu’un employé juif de la ville était entouré de manifestants dans les toilettes.

Breed a écrit que « l’antisémitisme abject » était apparemment devenu acceptable pour un sous-ensemble de militants.

« L’antisémitisme dans notre ville est réel et dangereux », a-t-elle écrit, ajoutant qu’opposer son veto à la résolution conduirait probablement à des audiences encore plus controversées et « attiserait encore plus d’actes antisémites ».

Breed a déclaré avoir parlé à de nombreux résidents juifs « qui me disent qu’ils ne se sentent pas en sécurité dans leur propre ville. … Ils craignent la multiplication des actes de vandalisme et d’intimidation.»

Le superviseur Dean Preston, qui a présenté la résolution de cessez-le-feu, a déclaré au San Francisco la chronique il était heureux que le maire n’ait pas opposé son veto à la résolution, qui est désormais définitive.

Lara Kiswani, directrice exécutive de l’Arab Resource and Organizing Center, une organisation qui a prévu des manifestations appelant à un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré au journal que la déclaration de Breed amplifiait « les tropes anti-arabes dangereux, racistes et bien éculés qui semblent ignorer complètement notre communauté.