Au milieu d’une affaire d’agression sexuelle, l’ancien sénateur Alex Formenton semble avoir quitté le hockey

Formenton, 24 ans, est accusé d’agression sexuelle avec quatre autres membres de l’équipe canadienne de hockey junior médaillée d’or en 2018. Il vit dans la région de Barrie, travaille dans le secteur de la construction et suit une formation en conduite d’équipement lourd et en administration.

Les détails de l’emploi actuel de Formenton ont été décrits dans la décision du juge principal régional par intérim Bruce Thomas d’exempter les cinq joueurs de l’obligation d’assister aux requêtes préalables au procès lors de leur procès très médiatisé devant la Cour supérieure de justice de Londres « à l’exception de celles où des témoignages oraux seront entendus ».

L’interdiction de publication de la décision a été levée lors des audiences préliminaires la semaine dernière et communiquée aux médias. La première série de requêtes devait être entendue jeudi et vendredi, mais trois semaines supplémentaires de demandes sont prévues à partir du 25 novembre.

Formenton, Dillon Dubé, 25 ans, Carter Hart, 25 ans, Michael McLeod, 26 ans, et Cal Foote, 25 ans, sont tous accusés d’agression sexuelle en lien avec une femme de 18 ans à l’hôtel Delta Armouries au centre-ville de London le 19 juin 2018, après un gala de Hockey Canada.

McLeod fait face à une accusation supplémentaire d’agression sexuelle « en étant complice de l’infraction ».

Les cinq joueurs devraient plaider non coupables lors du procès et ont choisi de faire entendre leur affaire par un juge et un jury.

L’affaire a été traitée en accéléré par le système judiciaire. Les joueurs ont rapidement choisi d’avoir un procès devant jury devant la Cour supérieure. Un procès de huit semaines doit commencer le 8 septembre 2025, mais la porte a été laissée ouverte pour que l’affaire soit entendue dès le 22 avril 2025, si toutes les questions préalables au procès ont été réglées.