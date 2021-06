Au milieu d’un différend juridique avec son mari Karan Mehra, Nisha Rawal organise une fête d’anniversaire pour son fils Kavish

L’actrice Nisha Rawal a organisé une fête d’anniversaire pour son fils Kavish où son père, Karan Mehra, avait disparu. Cela est venu après la vilaine bagarre qui a eu lieu entre le couple plus tôt ce mois-ci.

Nisha a célébré l’anniversaire de Kavish avec quelques amis proches. Certaines vidéos et photos avaient fait surface en ligne lors de la fête d’anniversaire, mais Nisha n’en a partagé aucune sur sa page de médias sociaux. Le créateur de mode Rohit Verma, qui a assisté à la fête, a posté quelques photos et vidéos. Karan Mehra ne pouvait être vu dans aucun d’entre eux.

Le fils de Karan et Nisha, Kavish a été vu en train de découper un gâteau à trois niveaux pour son anniversaire alors que ses amis se rassemblaient et l’acclamaient. Nisha était vêtue d’un haut blanc et Kavish était vêtu de noir et avait les cheveux attachés en une petite queue de cheval.

Karan, qui manquait à l’appel, s’est rendu sur Instagram pour rédiger un message d’anniversaire pour son fils. « Joyeux anniversaire mon petit homme @kavishmehra que Dieu te bénisse et te protège toujours Je me souviens que tu m’as dit que tu m’aimes des milliards et moi je t’aime des milliards et des milliards et des milliards …………. Je Je suis toujours là dans ton cœur, je t’aimerai toujours Merci à tous et bénissez Kavish Kove et Kug », a-t-il écrit.

La publication précédente de Karan sur son compte Instagram est également une vidéo de son fils et de lui de mars 2021. On peut voir Kavish dire à Karan comment remplir un verre d’eau et la lui servir avec amour dans la vidéo.

Récemment, Nisha avait déposé une plainte auprès de la police contre Karan, l’accusant de violence domestique et d’avoir une liaison. Karan a été arrêté et a ensuite été libéré sous caution, mais il a nié toutes les allégations de Nisha et a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de son fils, déclarant que Kavish n’est pas en sécurité avec elle.