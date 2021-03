Au milieu d’un déploiement «  historique  », le projet de vaccin des Nations Unies fait face à un certain retard

GENÈVE (AP) – Un chef de file du projet soutenu par l’ONU pour déployer les vaccins COVID-19 aux personnes dans le besoin dans les pays riches et pauvres a reconnu mardi que le déploiement était allé plus lentement que prévu dans certains endroits en raison de problèmes d’expédition et d’approbation, mais a insisté sur le fait que «finalement» toutes les doses seraient disponibles.

Le Dr Seth Berkley de GAVI, l’Alliance du Vaccin, a parlé du hoquet dans le projet COVAX lors d’une mise à jour sur ses plans de distribution. Pendant ce temps, le chef de l’agence des Nations Unies pour la santé a déclaré que des millions de doses devraient arriver mardi en Angola, au Cambodge, au Congo et au Nigéria, marquant un nouvel élan pour le programme.

Les partisans ont salué une semaine «historique» pour le programme sans précédent visant à expédier les vaccins développés en un temps record pour lutter contre la pandémie. Alors que les premiers problèmes impliquaient des retards de logistique et d’approbation, une question majeure est maintenant de savoir si les fabricants seront en mesure de répondre à la demande via COVAX, ont-ils déclaré.

Les responsables de l’ONU, les gouvernements, les groupes de la société civile et d’autres ont plaidé auprès des fabricants pour qu’ils fassent davantage pour accélérer et élargir la production de vaccins et assurer une distribution équitable – insistant sur le fait que la pandémie ne peut être vaincue que si tout le monde est à l’abri.

«La distribution des vaccins n’a pas été aussi équitable que nous l’aurions souhaité, mais elle a certainement été plus équitable qu’elle ne l’aurait été autrement», sans COVAX, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’Organisation mondiale de la santé.

Le Dr Bruce Aylward, un des principaux conseillers de Tedros, a déclaré: «Le défi demeure de savoir si les fabricants peuvent ou non maintenant suivre le nombre considérable de commandes que COVAX leur passe. Mais il est tout aussi important que COVAX puisse accéder aux vaccins et aux doses qui lui ont été assurées. »

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont commencé les vaccinations cette semaine, et la Colombie a reçu des doses via COVAX lundi. On s’attend à ce que 11 millions de doses soient livrées cette semaine – parmi 237 millions de doses devant être livrées dans 142 pays et territoires d’ici la fin mai.

C’est un calendrier modifié: le mois dernier, GAVI a annoncé son intention de distribuer 336 millions de doses du vaccin développé et produit par l’Université d’Oxford et le fabricant anglo-suédois AstraZeneca – un vaccin pilier du programme COVAX.

«Certains des délais ont glissé», a déclaré Berkley, le PDG de GAVI. «Le même nombre de doses sera finalement mis à disposition.»

COVAX va également recevoir 1,2 million de doses d’un vaccin fabriqué et distribué par le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, qui ont déjà expédié des doses par millions aux pays pour la plupart riches qui l’ont acheté.

Berkley a déclaré que Pfizer avait exigé un «travail supplémentaire» de la part de certains pays à la recherche de son vaccin, entraînant «un retard dans la mise en œuvre de ce vaccin par rapport aux aspirations que nous avions». Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être stocké à des températures ultra-froides, ce qui rend son déploiement complexe dans les pays chauds et les zones rurales, par exemple.

Il a déclaré que la Corée du Sud avait reçu des doses de ce vaccin vendredi, mais n’a pas précisé combien. Il a suggéré que plus est de venir de COVAX.

« Gardez juste à l’esprit que ce sont les tout premiers jours », a déclaré Berkley. « Nous sommes maintenant dans la première semaine de déploiement. »