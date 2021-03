Au milieu d’un déploiement chaotique du vaccin COVID-19, les États trouvent des moyens de relier les tirs aux bras

Créer des navigateurs de vaccins. Envoi de lettres à tous les seniors. Mise en place de hotlines 24h / 24. Appelez les gens à froid pour les inscrire.

Les États et les comtés s’améliorent dans les moindres détails de ce qui est nécessaire pour obtenir le vaccin COVID-19 dans les armes, mais la distribution varie toujours en raison du système de santé fracturé et sous-financé du pays. Cela a conduit à de grandes disparités dans les taux de vaccination des États.

«C’est vraiment une fonction du chaos total de 50 systèmes de santé étatiques dans un système non coordonné, insensible et sous-signalé au gouvernement fédéral», a déclaré Barry Bloom, immunologiste et ancien doyen de la Harvard TH Chan School of Public Health. «Aussi fou que cela puisse être, c’est la manière américaine.»

Ce qui est remarquable, selon les experts, c’est le nombre de personnes qui trouvent des moyens de le faire fonctionner.

Un regard sur la carte de l’utilisation des vaccins montre un large éventail à travers les États-Unis. Lundi, l’Alaska menait à23% de sa population vaccinée avec au moins une dose, suivi du Nouveau-Mexique à 22%. En bas de gamme se trouvaient la Géorgie et l’Utah à 12% et l’Alabama, le Tennessee et le Texas à 13%.

Il y a autant de raisons aux succès qu’aux échecs.

Le leadership est important, en particulier la capacité de rassembler les gens, de poser des questions difficiles et de donner aux travailleurs les moyens de résoudre les problèmes, a déclaré le Dr Bruce Gellin, président de Global Immunization pour le Sabin Vaccine Institute.

Les États qui ont bien réussi se réunissent fréquemmentqui incluent les décideurs, il n’y a donc pas d’attente pour une autorisation d’en haut. Dans certains cas, les fonctionnaires se rencontrentplusieurs fois par jour pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit changer, a déclaré Gellin.

Cela a été le cas en Virginie-Occidentale: malgré l’un des taux de pauvreté les plus élevés du pays, l’État a vacciné 18% de sa population et a toujours été au premier rang pour la vaccination.

L’homme qui dirige son groupe de travail interinstitutions conjoint pour les vaccins COVID-19, le major-général à la retraite James Hoyer, a déclaré que le soutien au sommet était l’un des secrets du succès de son État.

Cela a commencé très tôt, lorsque la Virginie-Occidentale a choisi de ne pas participer à un programme fédéral visant à utiliser CVS et Walgreens pour obtenir le vaccin dans les maisons de retraite et les résidences-services, où se produisaient la majorité des décès.

Plus de 50% des pharmacies de l’État sont indépendantes, de sorte que les grandes chaînes nationales ne conviendraient pas en Virginie-Occidentale, a déclaré Hoyer au gouverneur Jim Justice.

«Il m’a regardé dans les yeux et a dit: ‘Vous croyez que c’est la meilleure façon de protéger notre peuple?’ J’ai dit que oui », se souvient Hoyer. « Si le gars au sommet est prêt à appuyer sur la gâchette et à soutenir les gens qui travaillent pour lui, cela nous donne une grande longueur d’avance pour faire avancer les choses. »

Hoyer se termine chaque jour par deux appels: l’un aux responsables de la santé publique et l’autre aux dirigeants du groupe de travail. La question qu’il pose est simple: « Que devons-nous résoudre aujourd’hui? »

La Virginie-Occidentale se distingue également par son système national de réservation de rendez-vous pour les vaccins. Les personnes de 18 ans ou plus peuvent se préinscrire en ligne ou composer un numéro 800, et elles reçoivent un appel, un e-mail ou un SMS lorsque c’est à leur tour de prendre rendez-vous.

Parce qu’il a la troisième population la plus âgée du pays, derrière le Maine et la Floride, et que de nombreuses personnes vivent dans des zones rurales avec un accès Internet médiocre, l’État a investi 760 000 $ dans un système d’enregistrement d’Everbridge. Le numéro 800 à l’échelle de l’État a été crucial pour atteindre les gens.

C’est aussi un modèle d’efficacité par rapport à d’autres États.

«Nous avions des gens qui voulaient parler à une vraie personne, alors nous les avons eues», a déclaré Hoyer. «J’ai regardé ce matin et nous en sommes à 2h30 de temps d’attente», a-t-il déclaré la semaine dernière. C’était huit minutes plus tôt ce mois-ci.

Comparez cela avec le Massachusetts, où la publication de nouveaux rendez-vous pour le vaccin COVID-19 a entraînétemps d’attente deSuiteplus de 40 heures, avec des gens qui rapportent 95 000 personnes devant eux en ligne. Lundi, les temps d’attente étaient tombés à moins d’une heure, même si peu de rendez-vous étaient disponibles.

Dans un briefing de la Maison Blanche vendredi, le directeur des Centers for Disease Control, le Dr Nancy Messonnier, a reconnu que la sortie du vaccin avait été difficile.

« Nous faisons une chose sans précédent, en essayant de vacciner tout le pays dans un laps de temps très court avec des vaccins que les prestataires n’avaient pas vus depuis des années auparavant, des vaccins légèrement compliqués », a-t-elle déclaré. « Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait eu des bosses sur la route. »

Les petits États ont tendance à mieux se porter

La flexibilité et l’ingéniosité étaient essentielles pour Heidi Parker, la directrice exécutive d’Immunize Nevada, une organisation à but non lucratif qui soutient la vaccination. En janvier, lorsque le vaccin est devenu plus disponible, le volume d’appels à l’agence a grimpé en flèche de 550%.

« De toute évidence, ce n’était pas durable », a déclaré Parker, alors elle a pris le téléphone elle-même et a trouvé 20 universitédes étudiants des deux écoles de santé publique de l’État à faire des stages d’études sur le terrain en répondant à des appels.

«Ils en sortiront en tant que champions du vaccin, et ils font un travail fantastique», a déclaré Parker.

De telles approches pratiques fonctionnent bien dans les États moins peuplés comme le Nevada, où la communauté de la santé publique est relativement petite. Les étudiants que Parker a appelés, par exemple, venaient du programme dirigé par le Dr Trudy Larson, doyen de l’école des sciences de la santé communautaire de l’Université du Nevada à Reno, située dans l’un des 16 comtés de l’État.

«Pouvez-vous imaginer si vous avez 100 comtés et que vous êtes l’agence d’État et que vous devez vous coordonner avec 100 départements de santé du comté?» Dit Larson.

Permettre aux comtés d’adapter leurs approches a également aidé. Pendant le verrouillage de la pandémie, comté de Nye, Nevada, avait mis en place une liste d’appels de tous ses seniors pour les vérifier. Lorsque les vaccinations se déroulaient, le comté l’utilisait pour appeler tout le monde et s’assurer qu’ils s’étaient inscrits.

Il y a des exceptions, mais en général, les États plus petits et plus ruraux ont mieux réussi que de nombreux grands États urbains. Pour certains, des contacts étroits avec les services de santé locaux et un système central solide ont contribué à la sortie du vaccin.

Dans le Dakota du Nord, qui a immunisé 20% de sa population, le vaccin est livré dans un entrepôt d’État oùles flacons sont reconditionnés en petit nombre. Un courrier les conduit vers des prestataires qui peuvent avoir besoin de 20 doses seulement, a déclaré Molly Howell, directrice de la vaccination pour le département de la santé de l’État.

Derniersemaine, son personnel a parcouru neuf itinéraires de vaccination Pfizer qui ont fait 40 arrêts, délivrant un total de 678 flacons, contenant environ 3 390 doses.

«Nous savions que les gens voulaient avoir accès aussi près que possible de leur lieu de résidence. Nous avons 400 fournisseurs inscrits et nous les mettons en rotation », a-t-elle déclaré.

Le Dakota du Nord utilise également tous les moyens disponibles pour atteindre ceux qui sont éligibles. Howell a demandé à la section locale de l’AARP d’envoyer des cartes à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus et passe des appels ouverts avec les membres. Au début du mois, elle prévoit d’envoyer des lettres à toutes les personnes de plus de 65 ans, juste pour s’assurer qu’elles n’ont manqué personne.

Équité contre vitesse

Un autre défi majeur pour les États est la nécessité d’équilibrer équité et rapidité.

La plupart des États ont eu du mal à distribuer les vaccins équitablement, en raison des problèmes de transport, de service Internet et d’autres problèmes sociaux qui empêchent les personnes à faible revenu d’accéder aux systèmes de réservation et aux sites de vaccination de masse.

«Vous pouvez aligner les gens dans les stades de football, vacciner 7 000 personnes par jour et augmenter votre nombre. Mais si vous n’obtenez pas les populations les plus vulnérables – plus de 65 ans, plus de 75 ans, les personnes souffrant de comorbidités, les Afro-Américains et les Latinx – vous n’allez pas sauver autant de vies », a déclaré Bloom, l’ancien doyen de Harvard.

Il n’y a pas d’infrastructure de santé publique standard pour identifier les personnes à risque, a déclaré le Dr Eric Schneider, vice-président principal des politiques et de la recherche au Commonwealth Fund, une philanthropie privée qui étudie les politiques et les pratiques en matière de soins de santé.

«Le système de santé américain est vraiment bien réglé pour fournir des services de santé aux personnes qui en ont les moyens», a-t-il déclaré.

Pour remédier à ces inégalités, il faut une approche sur mesure. Certains habitants du comté de Santa Clara, au sud de San Francisco, sont très férus de technologie et à l’aise de passer par leur compagnie d’assurance maladie ou d’utiliser Internet. D’autres ont moins d’accès et moins de confiance dans le système.

Pour s’assurer que le vaccin atteint tout le monde, les traceurs de contact y sont recyclés en tant que navigateurs de vaccins pour aider les gens tout au long du processus d’inscription à la vaccination.

Les navigateurs appellent les personnes qui, au cours de l’année écoulée, ont été exposées au COVID pour leur dire quand elles sont éligibles pour se faire vacciner. S’ils ont pu être exposés, ils font probablement partie d’un groupe à haut risque, a déclaré le Dr Sara Rudman, directrice de la santé publique du département de santé publique du comté de Santa Clara.

Cet effort s’intensifie cette semaine, alors que le comté élargit son groupe d’éligibilité aux vaccins pour inclure les travailleurs essentiels des services de garde d’enfants et d’éducation, de l’agriculture et des services alimentaires et des services d’urgence, a déclaré Rudman.

Pour s’assurer que les gens des communautés les plus durement touchées obtiennent des rendez-vous, «nous faisons d’abord ces appels», a-t-elle déclaré.

«Nous avons eu une réponse extrêmement positive», a déclaré Rudman.

Appeler pour dire à quelqu’un qu’il a peut-être été exposé au COVID et doit être mis en quarantaine pendant deux semaines n’a jamais été facile. Les appels qu’ils font maintenant sont joyeux.

«Nous avons eu des gens qui sont en larmes, a-t-elle dit,« des gens qui n’auraient jamais pensé que ce jour viendrait ».