Au milieu d’un conflit sur le canal, les migrants haïtiens se préparent à quitter la République dominicaine | Actualités sur les différends frontaliers

Dajabon, République Dominicaine – C’est une scène qui se répète deux fois par jour à Dajabon, ville frontalière de la République dominicaine : une file d’Haïtiens remplit la rue, s’étendant sur quelques pâtés de maisons et se terminant à un passage où sont stationnés des soldats.

De là, ils traversent un pont frontalier pour rentrer chez eux vers Haïti, le pays avec lequel la République dominicaine partage une île.

Ils viennent avec des matelas, des paniers à vêtements, des valises et des cartons. Tout ce qui peut contenir les biens qu’ils ont accumulés au cours d’un séjour qui pour certains a duré des années en République Dominicaine.

Ils y vont volontairement. Sorte de. La plupart des Haïtiens avec qui nous avons parlé ont déclaré avoir subi des pressions ou du harcèlement de la part des forces de sécurité dominicaines pour qu’ils partent.

Leur départ coïncide non seulement avec un regain mais aussi avec une augmentation des tensions entre les deux pays.

La semaine dernière, la République dominicaine a annoncé qu’elle fermerait tous les ports d’entrée en Haïti en réponse à un conflit croissant sur l’eau. Désormais, le trafic frontalier n’est autorisé que deux fois par jour et dans un seul sens : retour vers Haïti.

Mon équipe de reportages et moi rencontrons Atkinson dans la file d’attente. Il a avec lui deux grands sacs et un berceau portable. Le berceau est l’endroit où dort habituellement son garçon d’un an – actuellement dans les bras de son partenaire. Il a aussi une fillette de trois ans qui se tient timidement à côté de lui. Et une voiture aussi. Mais il a dû l’abandonner.

Atkinson dit qu’il a été chauffeur de taxi en République dominicaine pendant 19 ans. Mais après avoir entendu des histoires selon lesquelles l’armée dominicaine pénétrait la nuit dans des maisons haïtiennes et transportait des familles jusqu’à la frontière sans rien, il a décidé de partir de son propre chef. Au moins de cette façon, il peut prendre le peu de biens qu’il peut transporter.

Il est néanmoins reconnaissant pour le temps qu’il a passé dans le pays. « Je remercie tous les présidents dominicains qui nous ont précédés car aucun d’entre eux, au cours des 19 années que j’ai passées dans le pays, ne nous a traités comme celui-ci. J’espère que Dieu touche le cœur de ce président, de ce gouvernement, car ils ne peuvent pas traiter les êtres humains de cette façon.»

Atkinson parle du président Luis Abinader. Depuis qu’il a été élu en 2020, Abinader est fier de sa ligne dure contre Haïti, qui est beaucoup plus pauvre que son voisin et envoie fréquemment des migrants de l’autre côté de la frontière.

L’année dernière, son gouvernement doublé le nombre des déportations d’Haïtiens et a annoncé un mur entre les deux pays.

Aujourd’hui, Abinader a complètement fermé la frontière sur un canal que les agriculteurs haïtiens construisaient sur la rivière Massacre. Son gouvernement a déclaré que le canal violait un traité et désavantagerait les agriculteurs dominicains.

Mais cette mesure drastique a incité le gouvernement haïtien jeudi à annoncer son soutien au canal et à s’engager à poursuivre son achèvement.

Pendant ce temps, en République dominicaine, les migrants haïtiens ont signalé des intimidations de la part des forces de sécurité. Romana Charly nous a raconté que la police et les migrations l’avaient chassée, elle et ses quatre enfants, de son espace de vie au milieu de la nuit, trois fois en une seule semaine.

Finalement, au lieu de rentrer chez elle et d’être confrontée au même harcèlement, elle a déclaré qu’elle avait décidé de quitter complètement la République dominicaine. Charly avait passé plus de 20 ans au pays.

« Ils nous ont attrapés pendant que nous dormions et nous ont jetés dehors avec des vêtements et tout. Ils nous ont frappés et ont balancé les garçons », explique Charly alors qu’elle fait la queue, un de ses enfants dans les bras.

Nous partons de la frontière vers Partido, une communauté dominicaine où les Haïtiens travaillent dans l’agriculture locale, pour rencontrer davantage de population migrante. Là-bas, nous avons rencontré Tatiana, qui dit qu’elle est enceinte de sept mois et qu’elle se cache dans un champ la nuit pour échapper à l’attention de l’armée.

«Maintenant, je dois dormir à l’air libre. Nous payons pour la chambre, mais je ne peux pas y dormir », dit-elle en regardant le champ, à côté des bâtiments où elle loue une chambre. Les vaches regardaient en arrière dans l’obscurité. Au-delà d’eux se trouvaient des arbres et des buissons, des espaces pour attendre d’éventuelles visites nocturnes de l’armée dominicaine.

«Je ne dors pas», m’a-t-elle dit.

Plusieurs autres migrants haïtiens du Partido nous ont également raconté que des militaires étaient venus les chercher dans la nuit. C’est quelque chose que les habitants avec qui nous avons parlé ont rejeté ou minimisé. Beaucoup d’entre eux soutiennent les actions du président et qualifient la situation à la frontière de « désordre », même s’ils sympathisent avec le sort des Haïtiens.

L’armée elle-même a rejeté notre demande de commentaires. Le ministère de l’Immigration n’a pas répondu du tout.

Mais la fermeture des frontières ne concerne pas seulement la migration. C’est une question de commerce. Nourriture. Faim. Certains Haïtiens dépendent de leur voyage en République dominicaine pour se nourrir et ne peuvent tout simplement pas rentrer chez eux. Selon un rapport des Nations Unies publié en mai, près de la moitié de la population haïtienne a faim.

L’impossibilité de vendre de la nourriture à Haïti constitue également un problème pour les commerçants dominicains. L’année dernière, environ 1 milliard de dollars d’exportations dominicaines ont été envoyés vers Haïti.

Maintenant que les frontières sont fermées, le gouvernement dominicain s’est engagé à racheter les denrées périssables que les entreprises ne peuvent plus vendre de l’autre côté de la frontière. Mais j’ai demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce du pays, Ito Bisono, combien de temps il pourrait se permettre de le faire.

« La limite de temps ne dépend pas de nous », répondit Bisono. « Cela dépend d’Haïti. Nous espérons que les négociations avanceront et que nous continuerons à repositionner nos produits en interne.

Il a ajouté que le pays se tourne également vers d’autres marchés pour ses produits. Il a évoqué la possibilité d’envoyer ses œufs au Panama, par exemple.

Lors d’une conférence de presse à Dajabon, de nombreux chefs d’entreprise que nous avons entendus semblaient prêts à soutenir les actions du gouvernement. Mais la question est : pour combien de temps ?

Les experts se demandent si le canal en Haïti peut réellement être arrêté, comme l’ont demandé les autorités dominicaines.

Depuis des années, le gouvernement haïtien est en plein désarroi. Environ 80 pourcent de sa capitale, Port-au-Prince, est tombée aux mains de gangs, alors que le Premier ministre haïtien Ariel Henry fait appel aux forces internationales pour qu’elles l’aident à reprendre le contrôle.

Et même si le gouvernement pouvait arrêter les creuseurs de canaux, il n’a montré aucune volonté de le faire. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement haïtien a déclaré que le pays avait pleinement le droit de puiser l’eau de la rivière Massacre. Jeudi, il est allé encore plus loin, affirmant que le canal «DOIT ÊTRE CONSTRUIT».

Pendant ce temps, le canal est devenu un objet de fierté nationale, voire de défi, pour les Haïtiens. Parmi les Haïtiens avec qui nous avons parlé, une question fréquente s’est posée : si la République dominicaine a des projets d’eau de son côté du fleuve, pourquoi Haïti ne peut-il pas en avoir un ?

Notre reporter vidéo itinérant Yvon Viliers a vu des drapeaux flotter autour du site du canal. Des gens sont venus en bus pour aider les creuseurs du canal. D’autres ont apporté de la nourriture.

L’une des arrivées, Zéphire Magdalie, s’est entretenue avec Viliers alors qu’elle distribuait de la nourriture depuis un camion.

« Nous venons soutenir la construction du canal parce que nous sommes Haïtiens. Nous devons coopérer entre nous pour donner de la nourriture à ceux qui travaillent au canal », a déclaré Magdalie.

La question de savoir si ce soutien populaire perdurera reste ouverte, d’autant plus que les pénuries s’accentuent en raison de la fermeture des frontières. Ce qui semble certain, cependant, c’est que cette situation nuira aux économies des deux pays si elle perdure pendant une période prolongée.

Cela place le président Abinader dans une situation difficile alors qu’il risque d’être réélu l’année prochaine. Est-ce qu’il s’engage sur le long terme, quel qu’en soit le coût économique ? Ou annuler la fermeture de la frontière ? Les marées de l’opinion publique peuvent décider du résultat.