Au milieu du vote anticipé, les Républicains mettent à nouveau le doute sur les machines à voter du Dominion

Alors que le vote anticipé est en bonne voie dans plusieurs États, les Républicains relancent une théorie du complot électoral sur les machines à voter qui a attiré de nombreux Donald Trump alliés en difficulté juridique après les élections de 2020.

représentant Marjorie Taylor GreeneR-Ga., a amplifié vendredi une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle une personne non identifiée affirmait que les choix de vote d’un ami avaient été modifiés après avoir entré son vote dans une machine à voter.

« Nous votons sur les machines à voter du Dominion, puis celui-ci imprime un bulletin de vote papier avec nos sélections faites sur les machines », a écrit Greene dans un communiqué. poster sur Xaffirmant que l’incident a eu lieu dans le comté de Whitfield, qu’elle représente. « Le bulletin de vote imprimé de cet électeur avait été modifié par rapport à ses sélections effectuées sur la machine. »

Greene a ensuite participé à l’émission « InfoWars » du théoricien du complot Alex Jones et a répété l’affirmationajoutant que l’électeur en question avait voté pour Greene et pour Donald Trump sur la machine, mais que celle-ci « continuait à changer de vote ».

«C’est extrêmement préoccupant», a-t-elle déclaré. « Cela ressemble à ce que nous avons entendu en 2020. »

Un porte-parole de Dominion Voting Systems a déclaré à The Independent que « selon la compréhension du comté, il s’agissait d’une erreur de l’électeur et qu’elle a depuis été résolue ». Le conseil électoral du comté de Whitfield a également publié un déclaration disant qu’il était « au courant d’une publication sur Facebook indiquant qu’un bulletin de vote imprimé ne reflétait pas le choix de l’électeur. Le problème a été rapidement résolu alors que l’électeur était toujours sur place. Le conseil d’administration a ajouté qu’« aucun problème n’a été signalé » avec les machines à voter dans le comté de Whitfield.

En août, le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain, examiné les machines à voter dans le comté de Whitfield et les a autorisés à être utilisés.

La promotion de cette affirmation par le législateur géorgien, la comparant à démystifié théories du complot à partir de 2020 environ machines à voterest un écho inquiétant des efforts républicains pour nier que Trump ait perdu les élections il y a quatre ans. Ces mensonges ont conduit Dominion Voting Systems et Smartmatiqueune autre société de systèmes électoraux, va déposer une plainte pour diffamation poursuites contre les alliés de Trump et les médias conservateurs. (Parmi eux, Fox Nouvelles a réglé le procès de Dominion contre lui pour près de 800 millions de dollars l’année dernière.)

Mis à part les risques juridiques, les Républicains mettent déjà en doute la sécurité des machines à voter et planter les graines à contester les résultats des élections. Trump a répété à plusieurs reprises à ses partisans que la fraude électorale généralisée était la la seule façon pour lui de perdre les électionsalors que lui et ses alliés amplifient de fausses allégations selon lesquelles les démocrates tenteraient de lui faire perdre la victoire.

Jeudi en Pennsylvanie, le milliardaire Elon Muskqui a soutenu Trump et mis 75 millions de dollars à soutenir la campagne, a également suggéré sans fondement que Machines à voter du Dominion ont été truqués et attaqué le vote par correspondance. (Musk lui-même a voté par correspondance lors de plusieurs élections.) Un porte-parole de Dominion a déclaré à NBC News que « les décomptes manuels et les audits de ces bulletins de vote papier ont prouvé à plusieurs reprises que les machines Dominion produisent des résultats précis. Ce ne sont pas des questions d’opinion.

En Géorgie, les responsables du GOP du comté de DeKalb ont déposé une procès plus tôt ce mois-ci, alléguant que les machines à voter Dominion étaient vulnérables aux failles de sécurité. Un avocat représentant le bureau de Raffensperger a déclaré que le procès contenait « les mêmes affirmations fatiguées qui ont été rejetées encore et encore par les tribunaux », et un juge du comté a rapidement j’ai jeté le costumequalifiant les risques allégués de « purement hypothétiques ».

Des problèmes ont également été signalés cette semaine avec les machines à voter dans le bastion démocrate du comté de Shelby, dans le Tennessee, mais les responsables électoraux du comté ont déclaré que cela était probablement dû au fait que les électeurs n’utilisaient pas de stylet pour faire une sélection sur la machine. Administrateur des élections du comté de Shelby a déclaré à l’appel commercial de Memphis qu’aucune irrégularité de vote n’a été constatée.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com