Au milieu du tollé, le musée de l’Académie va réviser son exposition sur les racines juives d’Hollywood

« Nous mettrons en œuvre immédiatement la première série de changements – ils nous permettront de raconter ces histoires importantes sans utiliser de formulations susceptibles de renforcer involontairement les stéréotypes », a déclaré le musée.

Le musée a annoncé les changements juste avant de recevoir la lettre ouverte, signée par plus de 300 professionnels d’Hollywood. « Même si nous reconnaissons l’importance de confronter le passé problématique d’Hollywood, le double standard méprisable de l’exposition des Fondateurs juifs, accusant uniquement les Juifs de ce passé problématique, est inacceptable et, qu’il soit intentionnel ou non, antisémite », indique la lettre. « Nous appelons l’Academy Museum à refaire entièrement cette exposition afin qu’elle célèbre les fondateurs juifs d’Hollywood avec le même respect et le même enthousiasme accordés à ceux célébrés dans le reste du musée. »

Parmi les signataires figuraient le directeur du divertissement Casey Wasserman, l’acteur David Schwimmer et la scénariste de télévision Amy Sherman-Palladino.

« Ce n’est pas un préjugé inconscient, c’est un préjugé conscient », a déclaré dans une interview l’un des signataires, Lawrence Bender, qui a produit les films de Quentin Tarantino. «Cela ressemble à un coup de hache contre les Juifs.»

L’exposition, inaugurée le mois dernier, s’inspire du travail de Neal Gabler, auteur du très respecté « Un empire à part : comment les Juifs ont inventé Hollywood ». Il comprenait une section sur la fondation des studios hollywoodiens, un regard sur l’évolution de Los Angeles et un documentaire intitulé « Du Shtetl au studio : l’histoire juive d’Hollywood », raconté par Ben Mankiewicz, l’animateur de TCM.