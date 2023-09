Lors d’une récente séance de questions-réponses, Shah Rukh Khan a avoué qu’il adorait jouer aux anti-héros parce qu’il trouvait les héros ennuyeux.

Shah Rukh Khan mise sur le succès de son dernier acteur Jawan. Le film réalisé par Atlee a collecté plus de Rs 600 crores dans le monde et est en passe de briser le dernier blockbuster de SRK, Pathaan. Récemment, Shah Rukh Khan a rejoint IMDb pour une rapide séance de questions-réponses et a donné des réponses intéressantes ainsi que des anecdotes liées au film.

On a demandé à Shah Rukh Khan s’il aimait plus jouer des anti-héros que des héros dans les films, et l’acteur a répondu qu’il n’avait jamais voulu être un héros. Il trouvait les héros ennuyeux. Shah Rukh a déclaré: « Il suffit de jouer le gentil encore et encore et encore et d’être gentil. Les yeux de chiot, les yeux de biche, c’est ennuyeux après parfois. Personnellement, oui, j’aime jouer le méchant. J’aime les méchants. » Shah Rukh a même salué le soutien de son gang de filles à l’écran (Priyamani, Sanya Malhotra, Lehar Khan et Aaliyah Qureishi).

Interrogé sur sa réaction face à son look chauve dans le film, Shah Rukh Khan a déclaré que ce look n’avait jamais fait partie du scénario, mais qu’il faisait partie de la tenue vestimentaire qui faisait partie du scénario. Il a en outre révélé qu’il avait choisi un look chauve par paresse, car il ne voulait pas passer 2 heures à se maquiller. Shah Rukh Khan a ajouté : « J’avais des réserves parce que j’ai montré la promo à des amis et ils m’ont dit que j’avais l’air effrayant et que les filles ne vous aimeraient pas. Donc, j’espère que les filles m’aiment, comme les hommes chauves. J’aime filles chauves. »

Voici la vidéo





À propos de Jawan

Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi, avec Jawan, est sorti en salles le 7 septembre. Selon Sacnilk, le film a collecté Rs 621 crore (Rs 6 milliards environ) dans le monde en seulement une semaine après sa sortie, et au niveau national. marché, le film s’élève à Rs 368 crore. Jawan est produit par Gauri Khan sous Red Chillies Entertainment.