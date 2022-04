Au milieu du succès au box-office de KGF Chapter 2, Aishwarya Rajinikanth parle de films pan-indiens

La fille de Rajnikanth, la cinéaste Aishwarya Rajnikanth, a parlé du succès de films pan-indiens comme RRR, KGF Chapter 2. Dans une conversation avec Hindustan Times, Aishwarya a déclaré: « Le cinéma indien dans son ensemble a évolué de manière organique et le public a été une grande raison pour cela Ils ont donné aux cinéastes la liberté de sortir des sentiers battus et encouragé des types de contenu nouveaux et différents, ce qui, à mon avis, est la voie à suivre.

Aishwarya est prête à marquer son retour en tant que réalisatrice avec le film Oh Saathi Chal. Avec ce film, Aishwarya reviendra au cinéma après la pause de 7 ans, et ce film marquera également ses débuts à Bollywood. La talentueuse cinéaste a même partagé la raison pour laquelle elle a pris un congé sabbatique pour ses enfants et a déclaré : « J’ai pris une pause car je voulais passer plus de temps avec mes fils (Yatra Raja et Linga Raja) qui grandissaient trop vite. C’est super Maintenant, mes enfants sont assez grands et j’ai l’impression d’avoir plus de temps pour moi.

Plus tôt cette année, Aishwarya et Dhanush ont annoncé leur séparation après 18 ans de mariage. Dhanush a partagé une longue note sur son Twitter à propos de sa séparation. Dhanush a écrit : « 18 ans d’unité en tant qu’amis, couple en tant que parents et sympathisants l’un envers l’autre. Le voyage a été la croissance, la compréhension, l’ajustement et l’adaptation. Aujourd’hui, nous nous tenons à un endroit où nos chemins se séparent… Aishwaryaa et J’ai décidé de me séparer en tant que couple et de prendre le temps de mieux nous comprendre en tant qu’individus. » Pour les non-initiés, Dhanush, qui est le fils du célèbre producteur Kasthuri Raja, s’est marié avec la fille de la superstar Rajinikanth, Aishwaryaa, en 2004.