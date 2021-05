Au milieu du rejet de la mise à jour de la fusion des plates-formes, WhatsApp fait marche arrière sur la menace de lobotomiser Messenger pour les refuseniks

Les règles mises à jour ont été annoncées pour la première fois en janvier et sont entrées en vigueur le 15 mai. Elles permettent à la société mère de WhatsApp, Facebook, d’utiliser les données collectées via le programme de messagerie sur ses autres plateformes, telles que le réseau social lui-même ou Instagram. Le modèle commercial de Facebook consiste à profiler les utilisateurs et à les cibler avec des publicités adaptées au nom de clients payants.

Les utilisateurs qui continuaient à utiliser WhatsApp sans accepter les nouvelles règles étaient confrontés à un message persistant exigeant qu’ils le fassent ou à des fonctionnalités de plus en plus restreintes. Ils seraient initialement empêchés d’accéder à la liste de discussion, puis ne seraient plus en mesure d’accepter les appels et les messages, ce qui rendrait l’application absolument inutile.

Les tactiques de torsion de bras ont ajouté à la fureur que beaucoup de gens avaient à propos de la pression de Facebook pour faire plus de profits sur la plate-forme populaire qu’il a achetée en 2014. Vendredi, WhatsApp a changé d’avis et ne menacera plus de lobotomiser l’application pour les refus.

« Nous n’avons actuellement aucun plan pour que ces rappels deviennent persistants et limitent les fonctionnalités de l’application » une page d’aide expliquant la mise à jour des règles dit maintenant. Le rétropédalage est expliqué par WhatsApp ainsi : « La majorité des utilisateurs qui ont vu la mise à jour l’ont acceptée. »

Après l’annonce des nouvelles règles, il y a eu un exode massif de la partie de ses deux milliards d’utilisateurs concernés par la confidentialité vers des plateformes alternatives telles que Signal et Telegram.

Cependant, le changement n’a pas pu être déployé à l’échelle mondiale en raison de restrictions légales. En Allemagne et en Turquie, la mise à jour a été bloquée par les autorités pour violation présumée des règles locales. Un tribunal allemand a déclaré que WhatsApp avait enfreint les lois sur la confidentialité des données personnelles, tandis qu’en Turquie, la mise à jour a été signalée par un régulateur local de la concurrence, qui a déclaré qu’elle donnait à Facebook un pouvoir indu sur le marché.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!