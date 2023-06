Au milieu du rassemblement Mega AAP contre le centre, l’attaque d’affiches stratégiques du BJP

Au milieu du rassemblement massif du parti Aam Aadmi contre l’ordonnance du Centre sur les services à Delhi à Ramlila Maidan, le parti Bharatiya Janata a lancé une « attaque d’affiches » contre le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, à la fois en ligne et hors ligne.

Le compte officiel du BJP a tweeté ce matin une affiche, basée sur l’affiche d’un film récent ‘Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai’, se moquant du chef de l’AAP.

« Un seul mec suffit

détruire delhi

– Je m’appelle Kejriwal », a tweeté le BJP en hindi.

Plusieurs pancartes ont également été stratégiquement placées sur les routes de Delhi à côté des affiches AAP sur le rallye. « Méga rassemblement contre la dictature du Centre », lit-on sur l’affiche de l’AAP. « Rs 45 crore pour la rénovation de la maison de Kejriwal. Veuillez répondre. Cet argent provient de mes impôts », indique la plus grande pancarte du BJP juste à côté.

Une autre pancarte du BJP à Delhi indique: « M. Kejriwal, nous voulons également voir le palais de l’AAP d’une valeur de Rs 45 crore. »

Les railleries font référence à l’accusation du BJP selon laquelle Arvind Kejriwal vit dans l’opulence comme l’Irakien Saddam Hussein et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Présentant des photos et des vidéos de la maison rénovée du ministre en chef de Delhi, le BJP a allégué que M. Kejriwal avait dépensé 45 crores de roupies pour rénover la résidence officielle. Il a bombardé les médias sociaux avec des visuels d’un bungalow à deux étages avec des colonnes blanches, des sols en marbre, un éclairage de fantaisie et des portes automatiques.

Le parti Aam Aadmi (AAP) a riposté, affirmant que le BJP tentait de détourner l’attention des vrais problèmes en soulevant cette question.

L’AAP a affirmé que le rassemblement d’aujourd’hui devrait attirer plus d’un lakh de participants, dont le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann. Des mesures de sécurité élaborées impliquant les forces paramilitaires et la police locale ont été mises en place.