Au milieu du divorce de Kim Kardashian-Kanye West, Khloe Kardashian souhaite à son «frère pour la vie» le jour de son anniversaire

Kanye West fête ses 44 ans le 8 juin dernier. Depuis le début de la journée, les fans du monde entier ont souhaité au rappeur alors qu’il avait un an de plus. Actuellement, Kanye est pris dans une controverse en raison de sa procédure de divorce avec son ex-femme Kim Kardashian. Cependant, cela n’a pas empêché quelques membres de sa famille de souhaiter à West son anniversaire.

Plus tôt dans la journée, Khloe Kardashian est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo avec Kanye, Kim et Tristan Thompson. Les quatre sont vus posant ensemble au bord de la mer. Khloe a souhaité à Kanye en l’appelant ‘frère’ et a écrit: « Joyeux anniversaire à mon frère pour la vie !!! Bon anniversaire Ye ! Je t’envoie de l’amour et des bénédictions sans fin !!

En seulement une heure, la publication a reçu plus de 1,4 million de likes et près de 7 000 commentaires.

Pendant ce temps, la maman et la maman de Kim, Kris Jenner, ont également souhaité à Kanye en partageant un clic franc sur son histoire Instagram.

Parlant de la procédure de divorce en cours de Kim et Kanye, dans le récent épisode de ‘Keeping Up With The Kardashians’, la fondatrice de SKIMS a parlé de ses problèmes de mariage à ses sœurs, leur disant qu’elle se sentait comme un échec alors que son troisième mariage s’effondrait.

Kim a déclaré que Kanye méritait une femme qui puisse le suivre partout, ce qu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas faire. Kim a pleuré à propos de Kanye vivant dans son ranch du Wyoming alors qu’elle élève leurs quatre enfants à Los Angeles. Elle a dit à ses sœurs : « Je ne peux plus faire ça.

La conversation a eu lieu avant le voyage de la famille Kardashian à Lake Tahoe autour de Thanksgiving, Khloe disant que Kim et Kanye se battaient avant l’escapade.