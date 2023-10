WASHINGTON — L’ancien vice-président Mike Pence, reconnaissant le « chaos » dans la direction de la Chambre en cours au Capitole de l’autre côté de la ville au sein de son propre parti, en partie à propos de l’assistance militaire à l’Ukraine, a néanmoins exhorté mardi ses compatriotes républicains à continuer d’aider cette nation à repousser l’invasion russe vieille de 19 mois.

« C’est dans notre intérêt national de le faire », a déclaré le candidat à la présidentielle de 2024 devant un auditoire d’étudiants de l’Université de Georgetown, réitérant son avertissement selon lequel si la Russie réussissait à prendre l’Ukraine, elle s’intéresserait bientôt à la Pologne ou à un autre allié militaire des États-Unis. « Il ne faudra pas longtemps avant qu’ils franchissent la frontière d’un pays de l’OTAN où nos jeunes hommes et femmes en uniforme devront se battre. »

Pence a imputé la destitution du président de la Chambre, Kevin McCarthy (Républicain de Californie) – qui avait lieu alors qu’il répondait aux questions des étudiants – à un petit groupe de mécontents.

« Je pense que nous assistons à une poignée de Républicains s’associant aux Démocrates pour créer le chaos », a-t-il déclaré. « Je continue de croire que la majorité des Républicains et la forte majorité des Américains comprennent que l’Amérique est le leader du monde libre et souhaitent maintenir leur soutien militaire à l’Ukraine. »

Lui-même ancien membre du Congrès de l’Indiana, il a ajouté : « Je dois vous dire que c’est l’un de ces jours qui ne me manquent pas d’être au Congrès. »

Les remarques de Pence lors du débat sur la politique étrangère parrainé par la McCourt School of Public Policy de Georgetown et l’Associated Press sont intervenues quelques jours seulement après que le Congrès ait échoué à inclure de l’argent pour l’Ukraine dans son budget. mesure de dépenses temporaire.

En effet, Pence et ses collègues républicains « traditionnels » sont sur la défensive depuis que Donald Trump a pris les rênes du parti après avoir remporté l’investiture présidentielle puis la présidence en 2016.

Trump a sollicité puis accepté l’aide du dictateur russe Vladimir Poutine pour remporter ces élections. Il s’est ensuite rangé du côté de Poutine face à ses propres agences de renseignement sur le sujet de l’ingérence électorale de la Russie. Il a tourné en dérision et sapé l’OTAN à plusieurs reprises, avec pour objectif, pour le deuxième mandat, de se retirer de l’alliance. Il a même évoqué la remise à Poutine d’un éminent critique américain pour interrogatoire.

Le soutien de l’ancien président à Poutine, tentative de coup d’État, s’est poursuivi même après le lancement d’une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, qui a été marquée par de nombreux conflits. meurtre et viol de civils et le enlèvement et trafic d’enfants retour en Russie. Dans les jours qui ont suivi l’invasion, Trump a qualifié Poutine de «génie» pour l’avoir fait.

Alors que la primaire présidentielle du GOP progressait, Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley ont vivement critiqué Poutine et défendu l’aide américaine à l’Ukraine comme vitale pour les intérêts américains, tandis que l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et le gouverneur de Floride Ron DeSantis se sont, à des degrés divers, opposés à une aide accrue au pays en difficulté.

Mardi, Pence a réitéré sa défense de la politique d’assistance militaire du président Joe Biden, tout en accusant Biden de ne pas avoir réussi à la vendre. « Le président Biden a fait un travail épouvantable en expliquant quel est notre intérêt là-bas. Ces discours vagues sur la démocratie ne touchent pas le public américain », a-t-il déclaré.

Néanmoins, il a déclaré que les États-Unis devaient continuer à jouer leur rôle traditionnel de soutien à la démocratie. « Si l’Amérique ne dirige pas le monde libre, le monde libre n’est pas dirigé », a déclaré Pence. « L’Ukraine n’est pas notre guerre, mais la liberté est notre combat. »