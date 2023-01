Au milieu du chaos et de l’incertitude, les États-Unis adoptent une vision à long terme

Brandon Vazquez n’est qu’un double national qui a excellé pour les États-Unis lors du camp de janvier. Shaun Clark/ISI Photos/Getty Images

Au fur et à mesure des camps de janvier, l’édition 2023 n’était pas comme les autres pour l’équipe nationale masculine des États-Unis.

D’une part, il s’agissait d’une version abrégée, d’une durée totale de huit jours, par opposition aux corvées de plusieurs semaines des années passées. Alors que l’accent allait toujours être mis sur les jeunes avec cette équipe, 12 joueurs ont fait leurs débuts internationaux lors de cette rencontre qui comprenait des matchs contre la Serbie et la Colombie, battant le record de huit établi en 2006.

Ensuite, il y avait le fait que les États-Unis étaient dirigés par intérim par Anthony Hudson. L’Anglais né à Seattle a été invité à diriger le groupe, Gregg Berhalter étant dans les limbes grâce à la combinaison d’un contrat expiré et de l’enquête en cours de la Fédération américaine de football sur un incident de violence domestique impliquant lui et sa femme, Rosalind, à partir de 1991.

Ce n’était en aucun cas la première ni même la deuxième fois qu’un manager par intérim supervisait le camp de janvier. Bob Bradley a rempli le rôle de la même manière en 2007 avant de gagner le poste à plein temps plus tard cette année-là. Dave Sarachan a également dirigé l’équipe par intérim en 2018, bien que cette étiquette ait été poussée à sa limite étant donné qu’il était en charge de l’équipe pendant un peu plus d’un an.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais la situation d’Hudson a sa propre tournure unique au-delà des circonstances dans lesquelles il a pris le relais, en ce sens qu’il supervisera les matchs de compétition réels avec l’étiquette intérimaire toujours attachée. C’est parce que pendant que Camp Cupcake se déroulait à Carson, en Californie, Camp Chaos régnait au siège de l’USSF à Chicago, avec le directeur sportif Earnie Stewart et le directeur général de l’USMNT Brian McBride quittant l’organisation.

Avec la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, déclarant que le remplaçant de Stewart pourrait ne pas être nommé avant la fin de l’été et que ledit successeur dirigerait la recherche du prochain manager de l’USMNT, Hudson semble prêt à diriger les États-Unis à travers les matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF en mars. et (il est prévu) juin, suivi de la Gold Cup peu de temps après. De son propre aveu, c’est plus que ce qu’il avait prévu.

“Je ne m’attendais pas vraiment à quoi que ce soit de tout cela, comment cela a évolué”, a-t-il déclaré vendredi. Il a ensuite ajouté : “Je continuerai à faire tout ce que je peux.”

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le temps prolongé de Hudson en charge donne l’impression qu’il aura beaucoup de temps pour mettre son empreinte sur les choses, mais en réalité, ce n’est pas le cas. Il a déclaré avant le match contre la Colombie qu’il n’aurait que quatre jours environ en mars pour travailler avec l’équipe avant les matchs à Grenade et à domicile contre El Salvador. Par conséquent, son approche dans le camp qui vient de se terminer et à l’avenir s’apparente à “stable au fur et à mesure”, une approche qui a du sens pour le défenseur américain Walker Zimmerman.

“Je pense [Hudson’s] fait un excellent travail pour simplifier les choses pour ce groupe cette semaine », a-t-il déclaré. « Nous savons [for] le match aura lieu en mars, selon qui est appelé, nous allons continuer ce processus que nous avons traversé au cours des quatre dernières années. Donc, du point de vue du jeu, ce n’est pas comme si nous arrivions tout neufs, et il essaie de mettre en œuvre de nouvelles choses. C’est, ‘Nous allons continuer ce processus de ce que nous avons fait, parce que nous avons eu du succès en le faisant.'”

Certes, la nature jeune de l’équipe qui a atteint les huitièmes de finale au Qatar signifie que les joueurs occupant les niveaux supérieurs de la poule sont largement définis, mais le simple fait que l’équipe fasse du surplace est un scénario moins qu’idéal devant ce qui est clairement le plus période importante dans l’histoire du programme : dans moins de quatre ans, les États-Unis partageront les tâches d’accueil avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du monde 2026.

Hudson est bien conscient qu’il ne fait que garder le siège au chaud jusqu’à ce que le prochain manager soit nommé. Alors que certains pourraient qualifier son record terne avec les Colorado Rapids (8 victoires, 26 nuls, 9 matchs nuls) de disqualifiant, de telles réalités sont tempérées par le fait que Hudson a une expérience de la gestion au niveau international – aussi modeste soit-elle – avec des relais en charge de Bahreïn et de la Nouvelle-Zélande. Sa familiarité avec les joueurs américains est également un plus.

Aller plus loin en 2023 avec un manager de transition soulève d’autres préoccupations. L’une des forces du mandat de Berhalter a été son succès à convaincre des doubles nationaux comme Sergino Dest, Yunus Musah et Ricardo Pepi de s’engager pour la cause américaine. Ces efforts souffriront-ils sous un manager de transition ?





À l’époque où Sarachan était directeur par intérim, il y avait beaucoup de grincements de dents dans les cercles américains lorsque le Mexique a arraché le milieu de terrain de Monterrey Jonathan Gonzalez aux États-Unis, l’allégation étant que l’administration américaine a détourné son regard collectif du ballon. Le fait que la carrière de Gonzalez ait régressé depuis lors signifie que les États-Unis n’ont pas été punis autant qu’ils auraient pu, mais l’affaire est toujours instructive.

Le recrutement de doubles nationaux nécessite une attention quasi constante, et c’est une question clé car le dernier chapitre du bras de fer mexico-américain pour les joueurs se joue déjà, le milieu de terrain du Club America Alejandro Zendejas n’ayant pas encore décidé lequel. pays où il engagera son avenir international.

Le fait que Zendejas ait accepté de participer au match contre la Serbie avec Hudson aux commandes est de bon augure à certains égards. C’était l’occasion de renouer des liens avec un joueur qui avait auparavant représenté les États-Unis chez les jeunes. Mais il semble également irréaliste de penser que Zendejas s’engagera pleinement dans le programme américain sans entraîneur-chef permanent. Cela a été confirmé dans ses commentaires aux médias, dans lesquels il s’en est tenu avec ténacité à son mantra “Je profite juste du moment”. C’est une situation qui sera examinée de manière obsessionnelle dans les mois à venir.

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Zendejas était l’un des deux joueurs qui ont montré suffisamment de qualité pour être pris en considération pour une convocation pour les matchs de la Ligue des Nations en mars, avec l’attaquant du FC Cincinnati Brandon Vazquez l’autre. Zendejas a montré sa qualité sur le ballon, surtout en fin de match contre la Serbie, tandis que Vazquez a inscrit le seul but américain en deux matches. Il aura de la concurrence à coup sûr – Daryl Dike a commencé à trouver le filet pour West Bromwich Albion – mais s’il peut reprendre sa forme de la saison dernière, lorsqu’il a marqué 19 buts en saison régulière et en séries éliminatoires de la MLS, il devrait entrer. la porte.

Pour tous les autres, il semble y avoir trop de blocage à chacun des postes. L’arrière latéral semble toujours être un endroit où les États-Unis manquent de profondeur, mais il semble peu probable que John Tolkin des New York Red Bulls ou DeJuan Jones de la New England Revolution en ait fait assez pour déloger des joueurs comme Joe Scally du Borussia Mönchengladbach. ou Shaq Moore de Nashville SC pour la fenêtre de mars. C’est en plus des partants présumés Antonee Robinson et Dest.

Il en va de même pour Cade Cowell, qui, aussi impressionnant qu’il ait été contre la Serbie, a le malheur de jouer à un poste – l’ailier – où les États-Unis sont les plus profonds. Un joueur comme Paxten Aaronson a encore une série de joueurs à essayer de grimper pour un rôle de milieu de terrain avancé également.

Mais il y a de la valeur à avoir une vision à long terme, comme Hudson l’a fait dans une large mesure pour cette fenêtre. Certains joueurs comme Aaronson et Cowell pourraient se retrouver à la Coupe du Monde U20 de la FIFA plus tard cette année. Et compte tenu de la proximité entre la finale de la Ligue des Nations et la Gold Cup en juin, il reste à voir si les États-Unis aligneront une équipe B dans cette dernière compétition, comme Berhalter l’a fait en 2021. Ce tournoi a vu Miles Robinson et Matt Turner revendiquent des places avec toute l’équipe, et suivre cette approche cette fois pourrait donner des résultats similaires.

Ce sont les questions que Hudson devra désormais peser, même au milieu de l’instabilité au-dessus de lui.