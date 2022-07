Au milieu du chaos, certains au défilé du 4 juillet à Highland Park ont ​​couru vers des coups de feu pour aider – Shaw Local

HIGHLAND PARK, Illinois – (AP) – Bobby Shapiro a descendu Central Avenue en chaussettes, se dirigeant vers le coin de la rue où des coups de feu avaient éclaté quelques instants auparavant. Au début, il voulait seulement confirmer que ce qu’il entendait était réel – une fusillade de masse lors d’un défilé du 4 juillet à Highland Park.

Tout sentiment d’incrédulité a disparu à la vue de fragments d’os, de sang et de morceaux de chair gisant dans la rue où un défilé défilait quelques minutes auparavant. Puis il a vu les corps.

“C’était de l’horreur pure. C’était une zone de combat », a déclaré Shapiro, 52 ans, dans une interview. Lorsque les coups de feu ont éclaté pour la première fois, il avait changé ses chaussures de vélo à environ 100 mètres.

Les véhicules d’urgence et les premiers intervenants n’étaient pas encore sur les lieux, alors Shapiro, un vendeur de technologie sans formation médicale, a commencé à faire tout ce qu’il pouvait pour aider.

Des passants qui ont noué des garrots et administré la RCR aux manifestants en fuite qui ont a sauvé et soigné un enfant orphelin de deux ans couverts de sang, des gens de tous les coins de la communauté de Highland Park sont entrés en action le 4 juillet à la suite d’une tragédie indescriptible.

Près d’une douzaine de personnes, dont des médecins en congé, des infirmières et un entraîneur de football, ont été parmi les premières à apporter une aide vitale aux victimes de la fusillade du défilé.

“Les choses se passent si vite que votre cerveau ne peut pas comprendre qu’il y a un tireur actif dans votre ville, dans votre petit quartier endormi”, a déclaré le Dr Wendy Rush, anesthésiste avec des décennies d’expérience dans les centres de traumatologie.

Rush a rejoint Shapiro pour tenter de sauver un homme âgé qui avait une blessure par balle à la cuisse et une autre qui a laissé un trou béant dans son abdomen.

Alors que Rush utilisait un masque de ventilation et un sac pour aider l’homme âgé à respirer, Shapiro et un autre spectateur se relayaient pour exercer des compressions thoraciques et maintenir une pression sur ses blessures.

Pendant tout ce temps, « nous ne savions pas où était le tireur. Nous savions qu’il n’était pas mort », a déclaré Rush.

Près de 30 minutes plus tard, Rush est monté à bord d’une ambulance aux côtés du mourant, et Shapiro, en short taché de sang, est retourné au banc où il avait changé de chaussures ce qui semblait être des heures plus tôt.

L’homme est décédé à l’hôpital et a ensuite été identifié comme étant Stephen Straus, un conseiller financier de 88 ans.

Le mari et le fils de Rush étaient également sur les lieux. En tant que membres de l’équipe d’intervention d’urgence communautaire de Highland Park, les deux hommes ont reçu une formation en secourisme et en maintien de la vie de base. Ils travaillaient sur le défilé en s’attendant à aider au contrôle régulier des foules et à l’enfant perdu occasionnel.

Le fils de Rush a soigné des personnes souffrant de blessures par balle moins graves, appliquant des garrots et des pressions pour arrêter leur saignement. Son mari, a déclaré Rush, a passé la plupart de son temps à s’occuper de Keely Roberts, une directrice d’école qui a reçu deux balles dans le pied et la jambe.

Robert’s Cooper, son fils de 8 ans, une balle dans la poitrine, reste dans un état grave à l’hôpital pour enfants Comer de l’Université de Chicago avec une colonne vertébrale sectionnée.

Son frère jumeau, Luke, était à proximité.

« Je n’oublierai jamais son visage. Il était juste hystérique. Il n’arrêtait pas de dire : ‘Ne laissez pas ma maman mourir, ne laissez pas ma maman mourir. Ne laisse pas ses lèvres devenir bleues comme mon frère. C’était le pire que vous puissiez imaginer », a déclaré Eddie Rush à Fox 32 Chicago.

L’entraîneur de football Brad Hokin était à sa place habituelle au début du parcours lorsque le tournage a commencé. Il est parti en courant dans la rue ensanglantée en passant devant les blessés légers et en direction des personnes dont il pouvait dire qu’elles avaient le plus besoin d’aide.

Lorsque sa femme, l’infirmière praticienne Jacquie Toia, a appelé de leur siège à environ un quart de mile pour s’assurer qu’il allait bien, Hokin lui a simplement dit: «Lève-toi ici. Nous avons besoin de toi.”

Toia, 58 ans, s’est précipitée sur les lieux sans savoir ce qui se passait. Quand elle a vu la destruction, son instinct s’est enclenché. En tant qu’infirmière pendant 36 ans, Toia a travaillé dans un contexte d’urgence.

À ce moment-là, les ambulanciers paramédicaux sur place avaient du matériel, et Toia et une autre infirmière sur place ont commencé à administrer des intraveineuses.

Pendant ce temps, Hokin, sans formation médicale préalable, maintenait la pression sur les blessures par balle et aidait les ambulanciers à charger les blessés sur des civières jusqu’à ce que toutes les victimes soient en toute sécurité en route vers les hôpitaux.

« Nous avons fait ce que nous pouvions pour répondre aux besoins immédiats, et c’est probablement la véritable tragédie – nous n’avions pas assez de mains pour faire ce qui devait être fait », a déclaré Toia. Les intervenants ont été submergés par le nombre de victimes.

“Trente-six ans en médecine suffisent pour que la perte ne me soit pas étrangère”, a déclaré Toia. “C’était tellement différent. C’était l’enfer.

Le Dr David Baum, gynécologue-obstétricien et participant de longue date au défilé, était assis avec sa famille lorsque la fusillade a commencé. Le médecin s’est précipité pour aider et a trouvé des corps détruits par des balles. Baum se souvient d’avoir essayé de déplacer des gens vers des ambulances et d’avoir vu des blessures comme jamais auparavant.

“C’étaient des blessures de guerre”, a déclaré Baum.

Baum et Toia ont tous deux exprimé leur frustration que le tireur ait un accès aussi facile à des armes de grande capacité. “Vous ne devriez jamais avoir à vous soucier d’être tué dans votre rue le 4 juillet lors d’un défilé”, a déclaré Toia.

Le fils du Dr Rush, Shane Selig, a déclaré que tout le monde est toujours en train de comprendre ce qui s’est passé.

“Il y a ceux qui se sentent coupables de ne pas avoir fait plus”, a-t-il dit, tout en ajoutant, “au moins je pourrais faire quelque chose”.

Mais c’est dur, cette suite. Les gens, a-t-il dit, seront « à jamais marqués par cela ». Et ça le met en colère.

Les images des blessés et des mourants hantent ceux qui ont couru pour aider.

Shapiro se réveille et quand il ouvre les yeux, “C’est le ‘bang, bang, bang, bang, bang de la fusillade et la panique initiale à nouveau.”

Pour Toia, “les visages des enfants qui courent, crient, pleurent et tombent ne m’échapperont jamais.”

Pourtant, Hokin dit que cela ne le dissuadera pas l’année prochaine de rejoindre la communauté qu’il aime.

En 58 ans, il a été au défilé 52 fois. Même pendant la pandémie où le défilé a été annulé, il est sorti juste pour dire qu’il était là.

“Je suis sûr que le prochain 4 juillet, je serai au coin de la rue à 8 heures, attendant le défilé.”

