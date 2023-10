Au milieu du chaos au Congrès, Biden annonce un discours majeur pour convaincre l’Amérique d’augmenter le financement de l’Ukraine

Le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il prononcerait un discours majeur dans le but de convaincre les Américains d’accorder davantage de financements à l’Ukraine, après que le Congrès a décidé de supprimer l’aide d’un projet de loi de dépenses temporaire adopté samedi pour éviter une fermeture du gouvernement.

Après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu au Capitole pour demander un financement supplémentaire, le Congrès a adopté un projet de loi de dépenses temporaire, signé par Biden, qui n’incluait pas l’aide à l’Ukraine recommandée par l’administration. Depuis lors, Biden s’est efforcé d’assurer aux dirigeants mondiaux que l’aide continuerait à venir des États-Unis, alors qu’il a organisé un appel téléphonique mardi avec 20 dirigeants mondiaux d’Europe, du Canada et du Japon pour discuter de leur loyauté envers l’Ukraine tout au long de la guerre de ce dernier pays avec la Russie. . (EN RELATION : Le Pentagone a des milliards restants pour l’Ukraine, mais pas pour reconstituer ses stocks)

« Je vais annoncer très prochainement un discours majeur que je vais prononcer sur cette question et pourquoi il est d’une importance cruciale pour les États-Unis et nos alliés que nous tenions notre engagement », a déclaré Biden. dit suite à son discours annonçant une remise supplémentaire du prêt étudiant.

Avant la date limite de fermeture du gouvernement, le Sénat a adopté le 26 septembre un paquet comprenant 4,5 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine. Cependant, l’aide a été critiquée par les Républicains de la Chambre, qui ont accusé le financement de donner la priorité à un pays étranger plutôt qu’à la sécurité nationale du pays. En fin de compte, aucune aide à l’Ukraine n’a abouti dans le programme de dépenses temporaires qui a contourné la fermeture du gouvernement.

Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche refusé pour développer davantage le discours sur l’Ukraine que Biden a taquiné juste avant la conférence de presse de mercredi.

« Nous aurons davantage à partager sur le discours du président, puisqu’il a prononcé un discours majeur sur l’Ukraine », a déclaré Jean-Pierre aux journalistes. « Je ne veux pas aller au-delà de ce qu’il a dit, mais dès que nous aurons verrouillé cela, nous partagerons cela avec vous tous, le calendrier et la date. »

La motion du représentant républicain Matt Gaetz visant à destituer le président de la Chambre, Kevin McCarthy, de son poste fait suite à la quasi-fermeture du gouvernement. Gaetz a déclaré qu’il présenterait la motion après que le Congrès aura adopté le projet de loi auquel les conservateurs du GOP se sont opposés, mais que les démocrates de la Chambre et les républicains modérés ont soutenus.

« Je vais faire valoir qu’il est extrêmement dans l’intérêt des États-Unis d’Amérique que l’Ukraine réussisse », a déclaré Biden mercredi. « Et c’est essentiellement dans notre intérêt : j’ai passé deux ans et demi à mettre sur pied des coalitions que personne ne pensait pouvoir mettre en place. Et ils nous ont renforcés dans tous les domaines, pas seulement en ce qui concerne l’Ukraine, qu’il s’agisse du Japon et de la Corée du Sud ou de ce qui se passe en Europe elle-même. «