Au milieu du buzz sur l’IA, les grands géants américains de la technologie ajoutent 2 400 milliards de dollars de capitalisation boursière

CFOTO | Publication future via Getty Images

Nvidia a rejoint pour la première fois le club des mille milliards de dollars, le géant américain des puces valant désormais plus de mille milliards de dollars. Les puces hautes performances de Nvidia alimentent de nombreux modèles d’IA générative avancés, qui produisent de nouveaux contenus à partir d’énormes volumes de données d’entraînement.

Accel, dans son rapport annuel Rapport Euroscape a déclaré la valeur du cours des actions de grandes entreprises technologiques telles que Pomme , Microsoft Alphabet, Amazone et Nvidia a augmenté en moyenne de 36 % sur un an.

Les plus grandes entreprises technologiques du monde ont ajouté 2 400 milliards de dollars à leur capitalisation boursière en 2023, selon les données d’Accel.

L’indice Euroscape d’Accel, qui comprend des noms massifs de cloud et de logiciels en tant que service (SaaS) tels que Force de vente , Palantir et Unity, ont augmenté de 29 % au cours de l’année à ce jour.

L’année dernière, le tableau du cloud et du SaaS était sombre. Les entreprises ont vu leur valeur disparaître de 1,6 billion de dollars alors que les investisseurs se sont détournés des actions technologiques à forte croissance, selon Accel. Aujourd’hui, certains signes montrent que la pression s’atténue.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, est revenu à 80 % de son plus haut historique en 18 mois, selon Accel, marquant un rebond plus rapide qu’après l’effondrement des sociétés Internet dans les années 1990.

Le Nasdaq a récupéré 80 % de son plus haut historique en 18 mois.

Les multiples publics des sociétés d’Euroscape sont également revenus à une moyenne sur 10 ans avant Covid de 6,1 fois le chiffre d’affaires des douze prochains mois. Le financement des entreprises cloud et SaaS en Europe, en Israël et aux États-Unis est également revenu aux niveaux d’avant Covid.

Selon Accel, les multiples des sociétés publiques de SaaS et de cloud sont revenus à leur moyenne sur 10 ans avant Covid.

« Si vous regardez en 2000, il a vraiment fallu beaucoup de temps… pour que le Nasdaq revienne à 80 % de son sommet. Et maintenant, après la réinitialisation de 2021, il n’a fallu que 18 mois pour y arriver. »

L’IA était la principale technologie à l’origine des performances du cloud et du SaaS en 2023, selon Accel – et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Le monde entier parle d’outils d’IA générative comme ChatGPT d’OpenAI, Bard de Google et Claude d’Anthropic.

« L’IA générative est quelque chose qui redéfinit vraiment le logiciel », a déclaré vendredi Philippe Botteri, associé chez Accel, à CNBC.

« Tout éditeur de logiciels exploite l’IA générative, qu’il s’agisse simplement d’une startup, d’une nouvelle entreprise ou d’une entreprise existante… Vous devriez vraiment considérer cela comme quelque chose d’omniprésent. »

Les États-Unis ont ouvert la voie en matière d’accords de financement de l’IA générative, avec des sociétés comme OpenAI et Anthropic levant des milliards. OpenAI a levé la plus grosse somme – 10 milliards de dollars – et Inflection est arrivé deuxième avec 1,3 milliard de dollars levés.