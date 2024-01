Au milieu du buzz des Chargers de Los Angeles, Jim Harbaugh a une offre record sur la table du Michigan

Avec Jim Harbaugh et les Chargers de Los Angeles auraient à « distance de frappe » d’un accordplusieurs rapports indiquent que le Michigan continue de faire pression sur tout le terrain pour parvenir à un accord sur un potentiel contrat record de neuf ans. cela rapporterait à l’entraîneur du Michigan 11,5 millions de dollars par an. Harbaugh est le 12e entraîneur le mieux payé du football universitaire, avec un salaire de 8,3 millions de dollars en 2023.

Les dirigeants du Michigan auraient proposé à Harbaugh la méga extension en décembre, mais le point de friction pour le champion national et son équipe juridique reste une clause d’immunité de résiliation de toute conclusion ou sanction qui pourrait découler des multiples enquêtes de la NCAA sur le programme. Un récent changement apporté à une règle de la NCAA rend plus probable qu’Harbaugh soit accusé d’une violation de niveau I s’il s’avère qu’un membre de son équipe est lié à la situation de vol de signal. Dennis Dodd de CBS Sports a rapporté mardi.

Dodd a noté, tLa soi-disant clause de responsabilité stricte du contrat concernant la résiliation pour motif valable est le principal problème à résoudre ” et l’équipe de Harbaugh s’inquiète du fait que le Michigan serait tiré d’affaire s’il était licencié pour un motif valable à la suite des conclusions de la NCAA.

Deuxième entretien de Harbaugh avec Los Angeles a duré plusieurs heures mardi selon Josina Anderson de CBS Sports et elle pense que la réunion aurait pu inclure un dîner. Harbaugh a joué pour les Chargers de San Diego de 1999 à 2000 et a passé les 12 premières années de sa carrière d’entraîneur dans l’État de Californie. La franchise compte également Justin Herbert, l’un des meilleurs quarterbacks de la NFL, ce qui pourrait rendre l’ouverture à Los Angeles plus attrayante pour Harbaugh que la poignée d’autres équipes qui ont manifesté leur intérêt.

Sam Webb du Michigan Insider a déclaré la semaine dernière sur CBS Sports HQ que le niveau de menace Harbaugh quitte le Michigan pour la NFL et est “meilleur” cette intersaison que l’année dernière. Les implications salariales et le libellé du contrat, comme Dodd l’a mentionné, sont des facteurs majeurs dans la décision imminente de Harbaugh, a déclaré Webb, ainsi que les scénarios de front office et de gestion de la NFL qu’il pourrait trouver attrayants.

Yahoo Sports a été le premier à signaler que Harbaugh souhaitait l’immunité de la résiliation s’il y a un retour de flamme concernant plusieurs enquêtes de la NCAA sur le football du Michigan et une diminution du rachat s’il décide de partir pour une opportunité dans la NFL à l’avenir. Harbaugh a également interviewé les Falcons d’Atlanta.

Harbaugh, qui a remporté trois titres consécutifs du Big Ten et battu l’Ohio State chaque année au cours de cette période, a évoqué pour la première fois ses options de carrière plus tôt cette saison en novembre. Il a décrit une conversation précédente avec son père au sujet du coaching aussi longtemps qu’il le pouvait, mais n’a donné aucune idée de ce que cela pourrait être. Depuis, il a gardé le silence sur ses intérêts dans la NFL en dehors de ce qui a été rapporté par les franchises participant à ses services.