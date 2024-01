Au milieu du buzz croissant autour de la rupture JD(U)-RJD, Nitish Kumar réorganise son équipe et élimine les députés proches de Lalan Singh | Nouvelles du pouls politique

Un jour après que le chef du RJD, Lalu Prasad, ainsi que son fils et le vice-ministre en chef du Bihar, Tejashwi Yadav, ont appelé CM et Le président du JD(U), Nitish Kumar, dans sa résidence à Patnales relations entre les deux camps semblent avoir été soumises à de nouvelles tensions, alors même que Nitish a décidé de réorganiser le JD(U).

Samedi soir, Nitish a annoncé une équipe de 21 membres parmi les nouveaux membres du bureau national du JD(U), excluant six des sept députés du Lok Sabha du parti, dont certains seraient proches de l’ancien président national du parti Rajiv Ranjan. Singh ou Lalan Singh.

Lalan a perdu son poste au profit de Nitish le mois dernier au milieu d’informations selon lesquelles le CM aurait été en colère contre le premier à cause de sa prétendue proximité avec Lalu Prasad.

Dans sa nouvelle équipe, Nitish a fait appel à son proche collaborateur et député du Rajya Sabha Bashistha Narayan Singh en tant que vice-président en remplacement de l’ancien député Mangani Lal Mandal, qui fait désormais partie des 11 secrétaires généraux du parti.

L’ancien député KC Tyagi, qui était conseiller du JD(U) et porte-parole national, a été nommé conseiller politique et porte-parole national du parti. Nitish a également nommé six nouveaux secrétaires.

Des sources du RJD et du JD (U) ont également déclaré que Nitish avait « fait pression » sur Lalu pour qu’il se rende à des élections simultanées à l’Assemblée et aux élections de Lok Sabha prévues en avril-mai. Nitish aurait subi une pression croissante de la part du JD(U) pour organiser des élections synchronisées afin que le parti puisse améliorer son score de 2020.

Sur les 243 membres de la Chambre, le RJD est le parti le plus important avec 79 députés contre 78 pour le BJP. Le JD(U) ne compte que 45 députés. Les prochains scrutins de l’Assemblée au Bihar auront lieu en octobre-novembre 2025.

Alors que les dirigeants du RJD et du JD(U) ont publiquement dédaigné les tensions croissantes entre les deux principaux partenaires du Mahagathbandhan (grande alliance), leur jeu de surenchère continue de se jouer dans l’État.

Le gouvernement du Bihar a publié samedi une annonce d’une page entière dans les journaux locaux sur les initiatives clés du département de la santé de l’État, qui ne faisait aucune référence au vice-CM Tejashwi, qui détient le portefeuille de la santé parmi d’autres ministères.

De leur côté, les travailleurs du RJD ont également affiché une grande affiche près du siège du parti à Patna, affirmant que Tejashwi a tenu toutes ses promesses, notamment en donnant du travail à six lakh de personnes, en assurant une enquête sur les castes et en déployant une allocation de Rs 2 lakh. à 94 lakh de familles pauvres dans l’État.

Il ne semble pas y avoir de raison immédiate pour que le gouvernement publie une publicité du ministère de la Santé, qui présente uniquement les « réalisations » de Nitish.

La publicité indique que si le Bihar ne comptait auparavant que six facultés de médecine (jusqu’au mandat du RJD dirigé par Lalu en 2005), l’État compte désormais 15 facultés de médecine et hôpitaux et que le gouvernement a sanctionné 15 autres facultés de médecine et hôpitaux pour l’avenir.

« Tout le monde sait que la santé est le département clé du RJD. Même s’il n’y a pas de photo du ministre de la Santé avec la publicité, il aurait dû y avoir une mention du ministre de la Santé. Même lors de la récente distribution des lettres de nomination à 94 000 enseignants, il n’y a eu aucune mention du CM adjoint. C’est à ce moment-là que le RJD avait promis 10 lakh d’emplois comme son programme clé et que le gouvernement Nitish n’a fait qu’emprunter notre idée », a déclaré un dirigeant du RJD, admettant un malaise au sein de l’alliance.

D’un autre côté, l’affiche du RJD allègue que « les garanties Modi échouent », tout en portant dûment une photo de Nitish avec Tejashwi. Il est dit : « Tejashwi ne jo kaha wo kiya (Tejashwi a fait ce qu’il avait promis) ». Il affirme également que Tejashwi avait donné des lettres de nomination à six lakh d’enseignants, le statut d’employé de l’État à quatre autres lakh d’enseignants et a également augmenté le quota d’emploi.

Un leader du RJD a déclaré : « Tout ce qui se passe du côté de Nitish Kumar pourrait faire partie de tactiques de pression pour obtenir une part des sièges pour les prochains scrutins du Rajya Sabha et du MLC, en plus d’un peu de négociation pour les sièges du Lok Sabha. Nous ne voyons pas le BJP se rapprocher de Nitish qui joue sa vieille politique à deux voies ». Il a déclaré que Nitish avait exhorté les dirigeants du RJD à organiser des scrutins simultanés parce que plusieurs députés du JD(U) avaient « insisté pour contester les sondages du Lok Sabha avec le BJP ».

Le leader du RJD a également déclaré : « Nitish semble désespéré de vouloir des élections simultanées parce qu’il a peur de l’exode au sein de son parti. Mais pourquoi devrions-nous imposer des élections à l’Assemblée un an et demi avant la date prévue ?