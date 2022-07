Au milieu du boycott des prêts hypothécaires et des protestations des banques rurales, la Chine s’efforce de freiner la colère du public

Dimanche, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances a exhorté les banques à augmenter le soutien aux prêts pour les promoteurs immobiliers afin qu’ils puissent achever des projets inachevés, alors que des milliers d’acheteurs mécontents organisent un boycott hypothécaire à travers le pays.

En Chine, les sociétés immobilières sont autorisées à vendre des maisons avant de les terminer, et les clients doivent commencer à rembourser les hypothèques avant d’être en possession de la nouvelle propriété. Ces fonds servent à financer la construction par les promoteurs.

Le boycott des paiements intervient alors qu’un nombre croissant de projets ont été retardés ou bloqués par une crise de trésorerie parmi les promoteurs immobiliers. Evergrande a fait défaut sur sa dette l’année dernière et plusieurs autres sociétés cherchent à se protéger des créanciers.

Les prix des maisons chutent également, ce qui plonge certains acheteurs dans l’eau : ils peuvent être enfermés dans une propriété qui vaut maintenant moins que ce qu’ils ont accepté de payer, ce qui les rend angoissés à l’idée de respecter leurs versements hypothécaires.

Les acheteurs de 18 provinces et 47 villes avaient cessé d’effectuer des paiements mercredi dernier, selon plusieurs médias d’État et des données compilées par la société de recherche China Real Estate Information Corporation basée à Shanghai.

Le régulateur s’est engagé dimanche à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements locaux pour assurer la livraison en temps voulu des projets résidentiels inachevés, selon un rapport de China Banking And Insurance News, la propre publication du régulateur, citant un responsable anonyme de la CBIRC.

Les développeurs se sont ralliés à tous les niveaux aux nouvelles lundi. Guangzhou R&F Properties a bondi de 9 %. Country Garden a bondi de 6%. Longfor Properties a bondi de 4,1%. Vanke Real Estate a également progressé de 2,9 %.

Les actions de la région ont également été en partie stimulées par les espoirs de nouvelles mesures de relance de la part de la Chine. L’indice Hang Seng a grimpé de 2,7 % tandis que le Shanghai Composite a gagné 1,6 %.

Mais les analystes ont conseillé la prudence.

“Alors que ce déménagement [by the regulator] est encourageant, le problème est très compliqué et il est peu probable que le CBIRC soit en mesure de le gérer seul”, ont déclaré lundi les analystes de Nomura.

Colère face aux ruées bancaires

Pour répondre à la colère croissante du public face aux dépôts gelés dans certaines banques rurales du pays, le régulateur s’est engagé dimanche à renforcer les réserves de capital de milliers de petites banques, qui sont confrontées à une détérioration des bilans dans un contexte de faiblesse de l’économie et d’effondrement du marché immobilier.

Des manifestations ont éclaté ces dernières semaines dans le centre de la Chine, des milliers de déposants n’ayant pas pu accéder à leur épargne dans plusieurs banques rurales de la région.

Le régulateur a ajouté qu’il avait déjà autorisé les gouvernements locaux à émettre plus de 15 milliards de dollars d’obligations spéciales pour reconstituer le capital des petites banques cette année. Il travaillera avec le ministère des Finances pour approuver des obligations supplémentaires d’une valeur de 30 milliards de dollars d’ici la fin août.

Cette décision intervient quelques jours après que les autorités chinoises ont annoncé qu’elles commenceraient à rembourser certains clients bancaires dont les comptes ont été gelés pendant des mois.

Les manifestants ont lancé une manifestation de masse au début du mois dans la ville de Zhengzhou, province du Henan, qui a été violemment réprimée par les autorités. Il s’agissait de la plus grande manifestation jamais organisée par les déposants, qui se battent depuis des mois pour récupérer leurs économies gelées.

Les décideurs politiques de la deuxième plus grande économie du monde sont confrontés à des défis croissants pour maintenir une croissance stable, alors que le pays fait face à un fort ralentissement de l’activité en raison de la politique stricte de zéro-Covid de Pékin, d’une répression réglementaire brutale du secteur privé et d’une crise immobilière qui provoque une augmentation des créances douteuses dans les banques et des protestations sociales croissantes.

Vendredi, la Chine a annoncé que son produit intérieur brut, la mesure la plus large de son économie, avait augmenté de 0,4% par rapport à il y a un an au deuxième trimestre. Il s’agit de la performance la plus faible depuis le premier trimestre 2020.