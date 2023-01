Au milieu du bombardement d’un appartement, l’OTAN fait allusion à plus d’armes lourdes pour l’Ukraine

L’OTAN a déclaré que l’Ukraine pouvait s’attendre à davantage de livraisons d’armes lourdes.

Cela survient au milieu de lourds bombardements par les forces russes.

Une frappe sur Dnipro a tué au moins 30 personnes.

Kyiv peut s’attendre à davantage de livraisons d’armes lourdes en provenance des pays occidentaux, a déclaré dimanche l’OTAN, alors que le président russe Vladimir Poutine a félicité ses forces après avoir revendiqué la prise d’une ville ukrainienne.

Des efforts de sauvetage spectaculaires se sont déroulés dans une tour de la ville orientale de Dnipro, brisée par une frappe de missile russe qui a fait 30 morts et environ 34 personnes portées disparues.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné le “lâche silence” du peuple russe face à l’attaque, notant que l’Ukraine avait reçu des messages de sympathie du monde entier pour “cette terreur”.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Ukraine pouvait s’attendre à plus d’armes lourdes suite aux demandes de Kyiv à ses alliés pour les véhicules, l’artillerie et les missiles qui, selon elle, sont essentiels pour se défendre.

“Les promesses récentes d’équipement de guerre lourd sont importantes – et j’en attends davantage dans un proche avenir”, a déclaré Stoltenberg au quotidien allemand Handelsblatt, avant une réunion cette semaine d’un groupe qui coordonne les livraisons d’armes à Kyiv.

Quelques jours après que la Russie a affirmé avoir pris Soledar dans l’est de l’Ukraine, un avant-poste d’extraction de sel qui abritait 10 000 personnes avant le conflit, Poutine l’a salué comme un succès majeur.

Poutine a déclaré : Dans une interview diffusée dimanche, Poutine a déclaré :

Il y a une dynamique positive, tout se déroule selon les plans.

“J’espère que nos combattants nous plairont plus d’une fois.”

Le ministère russe de la Défense a annoncé cette semaine qu’il avait “achevé la libération” de Soledar.

Cela pourrait être un gain clé alors que les forces russes poussent vers ce qui a été leur principale cible depuis octobre : le carrefour de transport à proximité de Bakhmut.

L’Ukraine a nié les affirmations de Moscou, insistant sur le fait que de violents combats se poursuivent à Soledar.

Mais dimanche, l’Institut américain pour l’étude de la guerre a déclaré : “Il est très peu probable que les forces ukrainiennes occupent encore des positions dans la colonie de Soledar elle-même”.

La victoire de la Russie là-bas, si c’est ce qu’elle s’avère être, fait suite à des mois de revers humiliants.

Les deux parties ont concédé de lourdes pertes dans la bataille pour la ville.

Pendant ce temps, les sauveteurs de Dnipro ont poursuivi leur recherche de survivants de la frappe de missiles de samedi sur une tour qui a jusqu’à présent fait 30 morts.

Des dizaines de personnes ont également été blessées dans l’attaque, a déclaré la conseillère régionale Natalia Babachenko dans des commentaires télévisés.

Une jeune fille de 15 ans figurait parmi les morts, ont indiqué des responsables, après que des dizaines de personnes ont été extraites des décombres, dont une femme sortie dimanche par les sauveteurs.

Babachenko a déclaré qu'”entre 30 et 40 personnes sont encore sous les décombres”.

La survivante Kateryna, 17 ans, a déclaré qu’elle était à la maison avec son père lorsque le missile a frappé.

“Je suis tombée dans la stupeur, je ne savais même pas quoi faire. J’ai commencé à pleurer et à crier beaucoup”, se souvient Kateryna, enveloppée dans une doudoune bleu poudre et un chapeau.

Selon l’armée ukrainienne, le bloc a été touché par un missile russe X-22 qu’elle n’avait pas la capacité d’abattre.

“Seuls les systèmes de missiles anti-aériens, qui à l’avenir pourraient être fournis à l’Ukraine par des partenaires occidentaux (…), sont capables d’intercepter ces cibles aériennes”, a-t-il déclaré.

Washington s’est joint à un chœur croissant de condamnations pour l’attaque.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré :

Les frappes d’hier sont un autre exemple de la guerre brutale et barbare que la Russie mène contre le peuple ukrainien.

Samedi, Zelensky a plaidé pour davantage d’armes occidentales, affirmant que la “terreur” russe ne pouvait être arrêtée que sur le champ de bataille.

Plus tôt ce mois-ci, la France, l’Allemagne et les États-Unis ont respectivement promis des chars légers français AMX-10 RC, 40 véhicules d’infanterie allemands Marder et 50 véhicules de combat Bradley.

Cependant, la pression monte sur les alliés pour aller plus loin et accepter la livraison de chars de combat.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est engagé samedi à fournir 14 chars Challenger 2 à l’Ukraine, ce qui en fait le premier pays occidental à fournir les chars lourds réclamés par Kyiv.

L’ambassade de Russie en Grande-Bretagne a averti que “l’envoi de chars dans la zone de conflit… ne servira qu’à intensifier les opérations de combat, générant davantage de victimes, y compris parmi la population civile”.

Dimanche, l’Ukraine était encore sous le choc du barrage de samedi, la 12e vague d’attaques de missiles à grande échelle.

L’opérateur énergétique Ukrenergo a déclaré que l’infrastructure était “en cours de restauration”, mais que les attaques avaient entraîné une augmentation des coupures de courant.

Le chef de l’administration militaire de la région méridionale de Kherson, Yaroslav Yanushevych, a déclaré qu’elle faisait à nouveau l’objet d’une “attaque massive”.

Les frappes russes ont touché des infrastructures civiles et essentielles, notamment des locaux de la Croix-Rouge et un centre pour enfants handicapés, a-t-il déclaré.

L’armée russe a déclaré qu’elle visait “le commandement militaire et les installations énergétiques connexes… toutes les cibles ont été atteintes”.