Au milieu du blocus israélien sur Gaza, une flotte de pêche boitille

GAZA CITY, Gaza – Non loin du bord du port de la bande de Gaza se trouve son cimetière de bateaux : deux rangées de bateaux de pêche échoués que même l’ingéniosité gazaouie ne peut sauver.

Les moteurs et les hélices ont été démontés. La peinture bleue, verte et jaune autrefois brillante sur plus de deux douzaines de bateaux de pêche s’écaille. La fibre de verre sur certains semble avoir été rongée.

Les bateaux ont commencé à s’empiler à Gaza il y a 15 ans après qu’Israël, aidé par l’Égypte, a imposé un blocus terrestre, aérien et maritime sur la petite enclave côtière palestinienne en 2007. Le blocus restreint considérablement la circulation des Gazaouis hors de la bande et limite les importations ou les interdit complètement, y compris les équipements médicaux et les matériaux de construction.

Pour les pêcheurs de Gaza, le blocus les a empêchés d’acheter des moteurs, des hélices, de la fibre de verre et de nombreux autres articles nécessaires pour réparer les bateaux et maintenir une flotte de pêche en état de marche. Il a nui à une partie vitale mais en déclin de l’économie de la bande tout en réduisant l’approvisionnement d’une partie importante mais de plus en plus inaccessible de l’alimentation locale.