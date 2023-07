Au milieu du BJP-Congress Madhya Pradesh "Gratuité" Concours, un avertissement par PM Modi

Le lancement d’un nouveau programme de soins de santé dans le Madhya Pradesh samedi a été l’hôte d’une nouvelle attaque du Premier ministre Narendra Modi contre l’opposition au sujet des promesses de soi-disant «gratuits» comme l’eau et l’électricité qui ont parrainé une série de défaites électorales pour son parti BJP, plus récemment au Karnataka.

L’adresse combative est intervenue dans un État où le BJP au pouvoir a annoncé une série de programmes qualifiés de « gratuits » par l’opposition, tels que des pèlerinages hindous pour les personnes âgées, une allocation mensuelle de Rs 1 000 pour les femmes et de Rs 2 000 tous les deux ans pour les agriculteurs avant les élections. dû plus tard l’année. Le Congrès de l’opposition a également promis une série de projets similaires.

En lançant la mission nationale d’éradication de l’anémie falciforme 2047 dans le district de Shahdol, à environ quatre mois du scrutin d’État, le Premier ministre Modi a déclaré que le Congrès et d’autres partis « axés sur la famille » donnaient de « fausses » garanties aux gens pour remporter des victoires.

Accusant les « partis dynastiques » de « travailler uniquement pour le bien-être de leurs familles », il a également déclaré que les vieilles querelles entre eux indiquent qu’il n’y a aucune garantie d’unité de l’opposition et a noté que « les personnes accusées de corruption et en liberté sous caution » s’associent à ceux « qui ont été reconnus coupables d’escroqueries ».

« Méfiez-vous des fausses garanties (des sondages) données par les partis centrés sur la famille, y compris le Congrès. Ces personnes ont apporté des systèmes de garanties, bien qu’elles n’aient pas leur propre garantie (politique) », a déclaré le Premier ministre.

Les « fausses garanties » de l’opposition signifient qu’il y a « quelque chose qui ne va pas quelque part », a-t-il dit, ajoutant que leurs promesses d’électricité gratuite, de voyages, de retraites, d’essence moins chère et d’emplois ont toutes des coûts cachés ou des conséquences négatives.

« Lorsqu’ils garantissent l’électricité gratuite, cela signifie qu’ils se préparent à rendre l’électricité plus chère. Garantir la gratuité des déplacements signifie la destruction future des services de transport dans cet État. La garantie d’augmenter la pension signifie que les employés du gouvernement dans cet État ne recevront même pas leur salaire à temps . Garantir une essence bon marché signifie qu’ils sont prêts à retirer de l’argent de vos poches en augmentant les impôts et la garantie d’une augmentation de l’emploi signifie qu’ils viendront avec des politiques qui ruineront les industries et les entreprises à l’avenir », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a salué les efforts de son gouvernement, affirmant qu’il avait fourni une ration gratuite à plus de 80 crore de personnes sous le Premier ministre Gareeb Kalyan Yojana, un traitement gratuit sous Ayushman Yojana à 50 crore de bénéficiaires pauvres, une cuisine sans fumée à 10 crore de femmes dans le cadre du programme Ujjawala et des prêts au travail indépendant sous Mudra Yojana à 8 millions de bénéficiaires.

Les critiques du Premier ministre Modi se sont étendues au Congrès et aux partis, qu’il a accusés de fréquenter ensemble, une référence apparente à la récente réunion des partis anti-BJP qui s’est tenue à Patna.

« Ils n’ont pas la garantie de faire avancer la famille normale du pays. Ceux qui sont accusés de corruption sont en liberté sous caution. Ils sont avec ceux qui sont condamnés pour escroqueries », a déclaré le Premier ministre Modi.