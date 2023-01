Au milieu des troubles, les extrémistes iraniens tournent leur colère vers la France

Les extrémistes iraniens ont brûlé dimanche des drapeaux français devant l’ambassade de France à Téhéran, protestant contre les caricatures publiées par le magazine satirique français Charlie Hebdo qui ridiculisent les religieux au pouvoir en Iran.

Les caricatures ont été publiées à un moment de protestations antigouvernementales persistantes en Iran, qui en sont maintenant à leur quatrième mois. Les manifestants appellent à la chute de sa République islamique et défient son establishment pur et dur.

Les manifestations devant l’ambassade de France font suite à des tentatives précédentes des dirigeants iraniens de mobiliser leurs partisans dans des contre-manifestations.

Des centaines de manifestants, dont des élèves de lycées, ont crié “Mort à la France” et accusé le président français Emmanuel Macron d’avoir insulté l’Iran tout en exhortant Paris à cesser “l’animosité” envers Téhéran. Des policiers, dont certains semblaient détenir des images du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ont tenu les manifestants à distance du bâtiment de l’ambassade.

La télévision d’État a déclaré que certains religieux avaient organisé des manifestations similaires dans la ville sanctuaire de Qom, le centre de l’apprentissage religieux en Iran.

Dimanche, le président du parlement iranien Mohammad Bagher Qalibaf a lié les caricatures du magazine français à ce que les responsables ont affirmé à plusieurs reprises être le complot de l’Occident visant à propager de prétendues émeutes en Iran.

Plus tard dans la journée, le président Ebrahim Raisi a offert sa première réaction aux caricatures françaises et a fait écho à des affirmations similaires. “Recourir à des insultes sous prétexte de liberté est une indication claire de leur frustration à conclure un complot pour le chaos et l’insécurité” en Iran, a-t-il déclaré.

Charlie Hebdo a une longue histoire de publication de caricatures vulgaires se moquant des islamistes, qui, selon les critiques, sont profondément insultantes pour les musulmans. Deux extrémistes d’Al-Qaida d’origine française ont attaqué le bureau du journal en 2015, tuant 12 caricaturistes, et il a été la cible d’autres attaques au fil des ans.

Son dernier numéro présente les gagnants d’un récent concours de dessins animés dans lequel les participants ont été invités à dessiner les caricatures les plus offensantes du guide suprême Khamenei.

L’un des finalistes représente un ecclésiastique enturbanné atteignant le nœud coulant d’un bourreau alors qu’il se noie dans le sang, tandis qu’un autre montre Khamenei accroché à un trône géant au-dessus des poings levés des manifestants. D’autres mettent en scène des scènes plus vulgaires et sexuellement explicites.

Des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté dans tout l’Iran en septembre après la mort en détention de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs du pays pour avoir prétendument enfreint son strict code vestimentaire islamique.

Les troubles sont devenus l’un des défis les plus graves pour la République islamique depuis la révolution de 1979 qui l’a portée au pouvoir. Des groupes de défense des droits de l’homme affirment qu’au moins 517 manifestants ont été tués et plus de 19 200 personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une violente répression par les forces de sécurité. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de décompte officiel des personnes tuées ou détenues.

Samedi, les autorités ont exécuté deux hommes reconnus coupables d’avoir tué un volontaire paramilitaire lors des manifestations.

Les pendaisons de samedi ont porté à quatre le nombre de personnes connues pour avoir été exécutées depuis le début des troubles en septembre suite à la mort d’Amini. Toutes les condamnations ont été prononcées lors de procès rapides à huis clos qui ont suscité des critiques internationales.

Dimanche était également le troisième anniversaire de la destruction par les Gardiens de la révolution iraniens d’un avion de ligne ukrainien avec deux missiles sol-air, tuant les 176 personnes à bord – une tragédie qui a déclenché une explosion de colère dans tout l’Iran. Téhéran a d’abord nié la responsabilité d’avoir abattu l’avion avant d’admettre l’avoir fait par erreur dans un contexte de fortes tensions avec les États-Unis

Un tribunal iranien n’a pas encore rendu de verdict trois ans après le début du procès de 10 militaires qui n’ont pas été identifiés publiquement mais qui seraient impliqués dans la destruction de l’avion.

Les familles des victimes se sont réunies dimanche sur le site de l’accident pour organiser une cérémonie commémorative distincte d’une commémoration officielle organisée à l’aéroport international de Téhéran, qui avait été le point de départ du vol.

Dans un autre développement dimanche, un tribunal a condamné Faezeh Hashemi, fille de l’ancien président Akbar Hashemi Rafsandjani, à une peine de cinq ans de prison pour “propagande contre le système”, ont rapporté les médias iraniens.

Hashemi, franche et pro-réforme, est en prison depuis fin septembre après avoir été arrêtée par les forces de sécurité pour avoir soutenu des manifestations menées par des femmes opposées au port obligatoire du foulard ou du hijab sous la République islamique.

En 2011, Hashemi a été reconnu coupable et a purgé cinq ans de prison pour des accusations de sécurité similaires.

Les responsables iraniens ont continué à affirmer que les manifestations qui durent des mois sont menées par des agents étrangers, mais n’ont fourni aucune preuve.

Suite à la publication par Charlie Hebdo de caricatures se moquant de personnalités religieuses iraniennes, les autorités de Téhéran ont fermé jeudi un institut de recherche français vieux de plusieurs décennies et ont qualifié cette fermeture de “première étape” dans leur réponse.

The Associated Press

