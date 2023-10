Sanad Al Ajrami s’est investi en aidant à organiser des rassemblements ce mois-ci dans son école de Toronto, l’Université York, dans l’espoir de mettre en lumière le sort du peuple palestinien à Gaza – y compris les membres de sa famille qu’il a perdus – pendant la guerre en cours entre Israël et le Hamas.

Mais une altercation physique avec un inconnu à la fin d’un récent rassemblement l’a laissé sous le choc. “Quelqu’un est arrivé, m’a volé le micro… et m’a presque jeté dans la fontaine”, se souvient Al Ajrami, un étudiant de deuxième année. “Je suis allé… récupérer le micro, et ils m’ont frappé et poussé en arrière.”

Il a déclaré qu’il n’avait toujours pas eu de nouvelles de la sécurité de York si des mesures avaient été prises contre cette personne.

Si les universités canadiennes ne constituent pas des forums sûrs pour l’éducation, le débat et la discussion, a-t-il déclaré, « comment allons-nous arriver à quelque chose si nous n’avons pas [these] des espaces sûrs ? »

Ailleurs sur le campus, Jacob Burman a expliqué combien cela a été difficile pour les étudiants juifs, « en particulier [those] qui sont très visibles ou portent l’étoile de David, comme moi. » Un jour, debout aux côtés d’un camarade tenant un drapeau israélien, l’étudiant de quatrième année se souvient avoir été crié dessus avec colère par des inconnus et par un camarade avec qui il suivait des cours depuis la première année.

Même si les rassemblements de protestation à l’école ont jusqu’à présent été largement pacifiques et qu’il y a davantage d’agents de sécurité autour du campus, a déclaré Burman, l’ambiance à York est différente ces jours-ci. “Il y a eu des poussées [before]mais jamais quelque chose d’aussi gros, où je me suis réellement préoccupé pour ma sécurité. “

Alors que les discussions animées sur la guerre entre Israël et le Hamas se répercutent sur différents secteurs de la vie canadienne, les bouleversements au Moyen-Orient ont également accru les tensions sur de nombreux campus universitaires canadiens, avec des rassemblements organisés à plusieurs endroits.

Dans les écoles comme Université York et Université métropolitaine de Torontoles syndicats étudiants ou d’autres sociétés ont été censurés ou critiqués par les administrateurs scolaires pour leurs déclarations sur le conflit en cours.

Les universitaires intéressés par la liberté d’expression sur les campus sont alarmés de voir la dissidence se transformer en attaques personnelles et se méfient d’un éventuel refroidissement de la liberté d’expression.

Un étudiant tient une pancarte lors d’une manifestation à l’Université York à Toronto mercredi. (CBC)

Les campus canadiens sont un espace compliqué à naviguer à l’heure actuelle, que vous soyez étudiant, membre du corps professoral ou administrateur, a déclaré Shannon Dea, professeur de philosophie à l’Université de Regina, doyenne de la faculté des arts et experte en liberté d’expression et en liberté académique.

“Nous entendons actuellement parler d’une augmentation des incidents d’antisémitisme et d’islamophobie sur les campus et dans d’autres espaces publics”, a-t-elle déclaré. “Les gens se réunissent avec beaucoup de douleur et pas toujours avec beaucoup de compassion – et cela rend les universités assez difficiles en ce moment.”

Les administrateurs universitaires ont le devoir de défendre la liberté académique et la liberté d’expression sur le campus, a déclaré Dea, mais ils ont également le devoir de garantir que les campus sont sûrs pour les étudiants, les employés et les membres de la communauté.

REGARDER | La protestation étudiante est « un droit et une tradition importante » : La protestation étudiante sur le campus est une « marque de l’expression étudiante » Vidéo en vedetteMême si c’est une période compliquée pour ceux qui participent aux manifestations étudiantes sur le campus, il s’agit d’un droit et d’une tradition importants à respecter, affirme Shannon Dea, experte en liberté d’expression, professeur de philosophie et doyenne de la faculté des arts à l’Université de Regina.

Les leaders d’opinion de demain sur les campus aujourd’hui

Les campus accueillent des discussions et des débats sur le conflit en Israël et dans les territoires palestiniens depuis des décennies – et ils constituent un espace important à surveiller pour de nombreuses raisons, a déclaré Dax D’Orazio, chercheur sur la liberté d’expression et le discours public au Canada.

Premièrement, étant donné la composition multiculturelle du Canada, il est naturel que des étudiants originaires ou ayant des liens avec la région du Moyen-Orient fréquentent l’université, a-t-il déclaré.

Les campus scolaires sont également considérés à la fois comme « un champ de bataille politique très important » et un espace où naissent des idées nouvelles et stimulantes, « incubant des leaders d’opinion que nous verrons dans les décennies à venir », a déclaré D’Orazio, chercheur postdoctoral. Fellow à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, et chercheur affilié au Centre d’études constitutionnelles de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta à Edmonton.

« Les universités sont le lieu où nous voulons avoir des débats et des discussions critiques, difficiles, voire inconfortables, sur des sujets importants », déclare Dax D’Orazio, chercheur postdoctoral à l’Université Queen’s et chercheur affilié au Centre d’études constitutionnelles de l’Université. de l’Alberta. (Soumis par Dax D’Orazio)

Dans ce climat, a-t-il déclaré, les dirigeants universitaires devraient faire attention à la façon dont ils traversent cette période d’opinions dissidentes sur le conflit du Moyen-Orient et se conformer aux lois applicables et aux politiques existantes lorsqu’ils évaluent toute action contre les syndicats étudiants, les groupes ou les individus pour empêcher la liberté d’expression. de devenir la victime d’une décision hâtive.

“Les universités sont le lieu où nous voulons avoir des débats et des discussions critiques, difficiles, voire inconfortables, sur des sujets qui comptent tant au pays qu’à l’étranger”, a déclaré D’Orazio.

“Lorsque les universités ne sont pas en mesure – que ce soit au niveau du corps étudiant ou au niveau universitaire – d’avoir un débat et une discussion véritablement solides sur des choses qui comptent, cela peut jeter un froid dans le reste de la société.”

Soin et équilibre requis

Il est essentiel que les discussions sur la guerre entre Israël et le Hamas aient lieu sur les campus – au moins pour partager des informations et des ressources sur les soins personnels avec la communauté scolaire, a déclaré Adam Muller, directeur du programme d’études sur la paix et les conflits à l’Université du Manitoba à Winnipeg. Mais il a reconnu que chaque action est un exercice d’équilibre.

“Administrateurs [are] lutter pour trouver le bon équilibre qui, d’une part, rende justice aux souffrances des individus que nous voyons quotidiennement à la télévision et, en même temps, nous restreint suffisamment pour que, lorsque nous exprimons nos positions sur ces souffrances dans le conflit, , nous le faisons de manière à ne pas nuire aux autres.

Même ses étudiants, qui exploraient déjà l’histoire du conflit israélo-palestinien sous l’angle de la consolidation de la paix, ont trouvé les discussions difficiles, a déclaré Muller.

“Ils éprouvent d’extrêmes difficultés à partager leurs points de vue d’une manière qui leur semble authentique. Ils sont sur leurs gardes”, a-t-il déclaré. “Même dans un contexte comme celui des études sur la paix, avec des étudiants qui apprennent à résoudre des conflits, nous constatons qu’ils ont du mal – tant dans leur vie privée que dans leur vie universitaire – à parler de cette question.”

Adam Muller, directeur du programme d’études sur la paix et les conflits à l’Université du Manitoba, se dit préoccupé par les situations dans lesquelles des étudiants ont été ciblés, par exemple, en partageant publiquement leurs coordonnées personnelles. (Jeff Stapleton/CBC)

Muller, comme Dea et D’Orazio, s’est alarmé des situations de vengeance qui ont lieu sur certains campus aux États-Unis – par exemple, la divulgation publique des coordonnées personnelles des auteurs de déclarations jugées controversées – et de l’idée que ce type de représailles pourrait se propager au Canada.

“Diffamer [someone] personnellement, avoir exprimé un point avec lequel vous n’êtes pas d’accord est extrêmement inquiétant… Cela encourage la violence contre ces individus”, a-t-il déclaré.

Muller a déclaré qu’il pensait que les débats et conversations difficiles sur les campus universitaires nécessitaient une structure et une réflexion – et pas simplement une liberté d’expression sans entrave.

“Nous sommes un endroit qui se soucie d’une discussion informée, d’une discussion structurée et d’une discussion généreuse sur des questions complexes – et tout ce que nous pouvons faire (…) pour cultiver cela dans l’institution, nous devrions le faire à ce moment précis”, a déclaré Muller. . “Nous devrions le faire de manière générale, mais bien sûr, il y a actuellement une crise qui rend cela particulièrement urgent.”