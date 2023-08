Au milieu des tensions persistantes dans le nord de Shuswap en Colombie-Britannique, les pompiers ont déménagé pour des raisons de sécurité

Les équipes de pompiers ont été retirées de North Shuswap, en Colombie-Britannique, mercredi soir, alors que les tensions communautaires se sont intensifiées et ont donné lieu à une confrontation avec des agents de la GRC qui tenaient un barrage routier vers une zone d’évacuation.

Le BC Wildfire Service a annoncé le retrait du personnel de lutte contre les incendies dans une publication sur Facebook faisant référence à un « effort organisé » pour contourner le barrage routier de la GRC sur l’autoroute 1.

« Il s’agit de la dernière d’une série de décisions qui ont eu un impact significatif sur les activités opérationnelles dans la région », a écrit le BCWS. « En ce moment, l’environnement n’est pas sûr. »

La publication Facebook a été supprimée mercredi soir pour des raisons qui restent floues. Plusieurs demandes d’explications de CTV News ont été ignorées.

Une partie de la confrontation a été capturée dans une vidéo d’une heure publiée sur les réseaux sociaux, qui montre une longue file de véhicules, dont un semi-remorque, arrêtés sur l’autoroute 1 alors que des dizaines de véhicules de police dont les feux de secours étaient activés leur bloquent la route.

Les chauffeurs, qui tentaient de livrer de la nourriture et des fournitures aux membres de la communauté qui ont défié les ordres d’évacuation dans le but de protéger leurs maisons, sont vus debout sur la route en train de se disputer avec les policiers tout au long de l’enregistrement.



RISQUES DE SÉCURITÉ DANS LA ZONE D’ÉVACUATION

Un groupe appelé Convoy of Truth and Freedom semble avoir été impliqué dans la tentative de livraison et a publié une lettre en ligne remettant en question la nécessité d’une présence policière aussi importante et limitant l’accès au North Shuswap étant donné que la « menace de les incendies sont considérablement réduits.

Bien que les incendies de forêt locaux se soient atténués, les autorités ont souligné jeudi qu’il existait un certain nombre de dangers dans la région, notamment des lignes électriques tombées et des arbres instables. Le BC Wildfire Service a également déclaré qu’il y avait des incendies au sol couvants dans de nombreuses régions qui pourraient rapidement s’intensifier en présence de plus de vent.

« Je voudrais souligner qu’il existe toujours des menaces d’incendies de forêt », a déclaré Forrest Tower, responsable de l’information sur les incendies pour le BCWS, dans une vidéo YouTube traitant des récents conflits. « (Et) il existe de nombreuses autres menaces qui ne sont pas dues aux incendies de forêt et qui doivent encore être atténuées afin d’assurer un retour en toute sécurité dans certaines de ces zones. »

L’affrontement de mercredi soir s’est terminé dans le calme et personne n’a été arrêté – un résultat que les autorités attribuent à la formation de désescalade dispensée par les policiers.

Dans un communiqué de presse, le District du Sud-Est de la GRC a déclaré que la présence massive d’agents sur l’autoroute 1 avait été formée en raison de craintes qu’un certain nombre d’individus envisageaient de « contourner le barrage routier de la police et d’accéder au secteur ».

Cpl. James Grandy a déclaré que les autorités « comprennent et sympathisent » avec la frustration de certains résidents de North Shuswap, mais que, pour la sécurité de tous, le public doit suivre les instructions du centre des opérations d’urgence de la région.

Lorsque la zone d’évacuation sera jugée sûre, les responsables des urgences délivreront des laissez-passer permettant un accès limité à la zone d’évacuation pour ceux qui livrent des fournitures, a déclaré Grandy.



APPELS À METTRE FIN AU CONFLIT

Jusqu’à ce que les tensions s’apaisent, les pompiers ont été déployés dans d’autres zones le long des lignes de front de l’énorme incendie de forêt de Bush Creek East, notamment la vallée de Loakin, le lac Little Shuswap et Turtle Valley.

Tower a déclaré que le BC Wildfire Service réévaluerait régulièrement son déploiement au cours des prochains jours et que les équipes retourneraient à North Shuswap une fois que la zone serait jugée sûre.

Il a souligné que leurs préoccupations concernaient un petit nombre de résidents et a exhorté la communauté dans son ensemble à « nous aider à créer un environnement sûr, tant dans la région de Shuswap Nord qu’ailleurs ».

« Nous voulons continuer à travailler dans tous les domaines liés à cet incendie », a ajouté Tower. « Tout le monde fait de son mieux, et je vais étendre cela à la communauté de North Shuswap. »

Les plans annoncés cette semaine pour collaborer avec les habitants des zones évacuées sont toujours en cours, selon le BCWS.



Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.