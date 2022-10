Au milieu des tensions croissantes, Taïwan invite les vétérinaires chinois à soigner un panda malade

Vous pouvez compter sur un animal aussi adorable qu’un panda pour voler votre cœur et égayer une journée stressante mais ce n’est pas tous les jours qu’un panda rassemble deux nations avec de l’animosité entre elles. Mais c’est exactement ce que fait un panda nommé Tuan Tuan au zoo de Taipei à Taiwan. Alors que la tension continue entre la Chine et Taïwan, au milieu de cette tourmente, Taïwan a fait appel à des vétérinaires chinois pour soigner un Tuan Tuan malade.

Le panda géant a été offert par la Chine à Taïwan, avec un partenaire reproducteur nommé Yuan Yuan en 2008 en signe de bonnes relations entre les nations. Cependant, depuis lors, les relations se sont détériorées entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère comme une province séparatiste. Malgré le différend, selon les médias chinois, Ma Xiaoguang, porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d’État, a déclaré vendredi que le Centre chinois de conservation et de recherche sur le panda géant avait sélectionné deux spécialistes vétérinaires pour aider au traitement. Les vétérinaires taïwanais soupçonnent que Tuan Tuan, 18 ans, souffre d’un cancer du cerveau.

L’arrivée des vétérinaires peut prendre un certain temps car les demandes de visa sont devenues difficiles en raison de la tension entre les deux pays, bien que les responsables taïwanais aient déclaré avoir déjà commencé à traiter leurs demandes de visa.

Tuan Tuan et Yuan Yuan ont acquis une énorme popularité à Taiwan depuis leur arrivée. Heng Ling-lin, qui a amené ses enfants au zoo de Taipei pour signer des messages de rétablissement, a déclaré à l’agence de presse AFP : « Il était petit et très mignon quand il est arrivé ici. Ça me brise le cœur de le voir comme ça »

Pendant ce temps, la présidente Tsai Ing-Wen de Taiwan a déclaré que son pays insulaire autonome ne succomberait pas aux menaces agressives de la Chine. La Chine considère Taïwan autonome comme une province séparatiste qui sera éventuellement sous le contrôle de Pékin, tandis que Taïwan se distancie du continent et croit en sa propre souveraineté et a sa propre constitution.

