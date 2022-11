Au milieu des tensions avec la Chine, Taïwan montre des drones militaires

L’Institut national des sciences et technologies Chung-Shan, qui développe la technologie militaire, a offert un aperçu rare du drone Jian Xiang conçu pour détruire les radars ennemis et d’autres véhicules aériens de combat sans pilote.

L’armée taïwanaise a commencé à prendre livraison le mois dernier du premier des 100 drones hélicoptères commandés à l’institut. Chi a souligné leur importance dans la transmission des images aux systèmes de commandement et de communication de l’armée pour analyse et transmission aux unités de combat.

Alors que les États-Unis et d’autres utilisent depuis longtemps des drones pour cibler des terroristes présumés et d’autres, ils se sont révélés particulièrement importants dans la guerre russe contre l’Ukraine. Moscou a importé des drones d’Iran tandis que Kyiv a trouvé le succès avec des véhicules aériens sans pilote Bayraktar TB2 bon marché de Turquie, qui transportent des bombes légères à guidage laser.

La Chine a renforcé sa menace militaire contre Taïwan en août en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île. Il a tiré des missiles au-dessus de l’île et a organisé des exercices militaires à tir réel dans six zones autoproclamées dans ce qui semblait être une répétition d’un blocus potentiel et d’une invasion de l’île qui attireraient presque certainement le principal partisan de Taiwan, les États-Unis. avec des alliés américains dont le Japon et l’Australie.