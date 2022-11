Au milieu des tensions avec la Chine, Taïwan montre des drones militaires

TAICHUNG, Taïwan (AP) – Taïwan a présenté mardi sa technologie de drone auto-développée, au milieu des inquiétudes croissantes concernant les menaces de la Chine d’utiliser la force pour affirmer sa revendication sur la république insulaire autonome.

L’Institut national des sciences et technologies Chung-Shan, qui développe la technologie militaire, a offert un aperçu rare du drone Jian Xiang conçu pour détruire les radars ennemis et d’autres véhicules aériens de combat sans pilote.

Une douzaine de drones à usage unique, officiellement appelés munitions vagabondes, sont transportés sur un camion. Lancés avec une fusée intégrée, ils sont guidés par un moteur à hélice avant de s’écraser sur leurs cibles.

Tout pays “confiant en lui-même” proposera des stratégies et développera des technologies de défense, a déclaré Chi Li-ping, directeur de la division de recherche sur les systèmes aéronautiques de l’institut.

Les véhicules aériens de combat sans pilote sont “une tendance future”, a déclaré Chi. “C’est pourquoi nous faisons des recherches à ce sujet et élaborons des stratégies.”

L’armée taïwanaise a commencé à prendre livraison le mois dernier du premier des 100 drones hélicoptères commandés à l’institut. Chi a souligné leur importance dans la transmission des images aux systèmes de commandement et de communication de l’armée pour analyse et transmission aux unités de combat.

Taïwan a également développé le Teng Yun, qui ressemble au véhicule aérien sans pilote américain MQ-9 Reaper et peut rester en l’air jusqu’à 24 heures.

Alors que les États-Unis et d’autres utilisent depuis longtemps des drones pour cibler des terroristes présumés et d’autres, ils se sont révélés particulièrement importants dans la guerre russe contre l’Ukraine. Moscou a importé des drones d’Iran tandis que Kyiv a trouvé le succès avec des véhicules aériens sans pilote Bayraktar TB2 bon marché de Turquie, qui transportent des bombes légères à guidage laser.

La Chine, quant à elle, est allée de l’avant avec le développement de ses propres drones, dont certains modèles ont été exportés.

La Chine a renforcé sa menace militaire contre Taïwan en août en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île. Il a tiré des missiles au-dessus de l’île et a organisé des exercices militaires à tir réel dans six zones autoproclamées dans ce qui semblait être une répétition d’un blocus potentiel et d’une invasion de l’île qui attireraient presque certainement le principal partisan de Taiwan, les États-Unis. avec des alliés américains dont le Japon et l’Australie.

The Associated Press