Au milieu des spéculations sur le lancement de décembre, le rapport n’allègue aucune autorisation du ministère

PUBG Mobile India a généré un battage médiatique compréhensible, au moment où sa société mère, PUBG Corp, a déclaré qu’elle lancerait le jeu dans une version adaptée au public indien et conforme à toutes les directives gouvernementales. Depuis lors, de nombreuses spéculations sur le lancement de PUBG Mobile India ont été persistantes et ont affirmé que le lancement du jeu était imminent. Les choses sont maintenant arrivées à un point où les informations concrètes et officielles sur la question sont rares sur le terrain, à l’exception des rapports qui sont tous largement spéculatifs. Maintenant, plus tôt dans la journée, deux rapports autonomes ont affirmé le contraire polaire – tandis que l’un dit que le jeu pourrait être lancé début décembre, l’autre allègue que le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY), qui gère tout ce qui concerne la technologie, est encore pour donner l’autorisation à PUBG Corp de relancer le jeu dans les magasins d’applications en Inde.

Le premier rapport en question, gracieuseté de Zee News, cite l’enregistrement de PUBG India Pvt Ltd auprès du ministère des Affaires commerciales du gouvernement indien comme base de sa spéculation. Selon le rapport, l’enregistrement de la filiale indienne de PUBG Corp marque l’enregistrement officiel de la société en tant qu’entité indienne, ce qui leur permettra à son tour de réintroduire le jeu en Inde. PUBG Corp serait intéressé à investir jusqu’à 100 millions de dollars (~ Rs 740 crore) en Inde, afin de stimuler l’écosystème du jeu professionnel en Inde. PUBG Mobile, avant d’être interdit, était considéré par beaucoup comme un pionnier pour aider à construire l’écosystème de jeu mobile en Inde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les tournois mettant en vedette le jeu ont également attiré un parrainage et une visibilité considérables sur les principales plates-formes de streaming, et selon le rapport de Zee News, tout cela devrait revenir en action dès la première semaine de décembre – à quelques jours seulement de maintenant.

Cependant, un rapport distinct d’Inside Sport a affirmé le contraire. Son rapport cite un responsable ministériel anonyme, affilié à MeitY, affirmant que le simple enregistrement de PUBG India Pvt Ltd en tant que société enregistrée dans le pays ne signifie spécifiquement rien – ce qui ressemble à une explication assez précise des choses. En conséquence, le jeu n’aurait pas encore reçu l’autorisation du gouvernement de fonctionner à nouveau dans le pays. Bien que cela ajoutera probablement un frein à l’esprit des joueurs en Inde qui attendent le retour de PUBG Mobile, cela semble également plus précis. Depuis que le gouvernement indien a décidé d’interdire chacune des 267 applications supposées avoir des liens avec des entités chinoises, aucune application (y compris TikTok, autrefois très populaire) n’a jusqu’à présent reçu l’autorisation de réopérer dans le pays. Un tel incident verra également très probablement le gouvernement indien annoncer la même chose via une communication officielle.

En conséquence, les joueurs sont invités à prendre tous les rapports de dates de lancement “immédiates” avec une pincée de sel. Le site Web de PUBG Mobile India ne contient toujours aucune information concrète concernant le lancement du jeu, et à moins de quelques teasers, il y a eu peu de communication officielle en provenance de PUBG India ou de toute entité gouvernementale habilitée à décider de PUBG Mobile India. sort.