DOHUK, Irak (AP) – Des tas de tapis moelleux tapissent les sols d’un centre commercial du nord de l’Irak accueillant des commerçants de l’Iran voisin qui espèrent que la paillette de leurs objets artisanaux pourrait offrir une bouée de sauvetage pour sortir de la pauvreté.

Dans leur propre pays, l’économie est en lambeaux au milieu des sanctions américaines paralysantes.

«Notre argent est tellement dévalorisé, donc quand nous arrivons de ce côté – à part l’échange culturel que nous partageons – d’un point de vue financier, c’est plus rentable pour nous», a déclaré l’Iranien Ramiyar Parwiz, l’organisateur de l’exposition originaire de Sanandaj. . «L’argent que nous recevons… que ce soit en dollars ou en dinars a une valeur plus élevée de notre côté et il vaut beaucoup».

Au moins 24 entreprises de 15 villes iraniennes se sont installées cette semaine dans la ville de Dohuk, dans la région nord de l’Irak dirigée par les Kurdes. De Sanandaj à Bijar, ils ont apporté des tapis luxueux. D’Ispahan, Yazd et Hamadan, pierres précieuses, cuivre et poterie.

L’Iran est l’un des plus grands partenaires commerciaux de l’Irak et cette coopération s’est approfondie depuis 2018 dans le cadre de la politique maximaliste de l’administration Trump sur l’Iran qui a vu les États-Unis se retirer de l’accord nucléaire de Téhéran en 2015 avec les puissances mondiales et imposer des sanctions punitives au pays.

Des dizaines de milliers de pèlerins iraniens visitent chaque année les lieux saints de Najaf et de Karbala, stimulant le secteur du tourisme naissant en Irak. Plus de 100 camions transportent chaque jour des matériaux de construction, de la nourriture, des médicaments et des appareils en Irak.

La dépendance vis-à-vis des marchés irakiens n’a fait que s’aggraver avec l’aggravation des conditions économiques en Iran. Les sanctions américaines empêchent les entreprises américaines et étrangères de traiter avec l’Iran, affectant les secteurs énergétique, maritime et financier de l’Iran, entraînant un tarissement des investissements étrangers.

Les exportations de pétrole ont été les plus durement touchées et l’économie iranienne s’est contractée avec des prévisions mornes pour l’avenir. Le chômage a augmenté et les populations rurales ont été touchées de manière disproportionnée.

L’exposition des entreprises iraniennes a généralement lieu chaque année dans la ville de Sulimaniyah, qui borde l’Iran. C’est la première année que les commerçants s’aventurent à Dohuk, qui partage des liens économiques plus étroits avec la Turquie voisine, dans l’espoir d’attirer de nouveaux clients et de créer une plus grande demande de produits iraniens.

Parwiz a déclaré que l’entreprise Dohuk était le résultat du désespoir.

«Il y a une énorme pression sur les gens (en Iran) et le coût de la vie est incroyablement élevé», a-t-il déclaré. «Nous n’avons pas les moyens d’acheter quoi que ce soit, nous n’avons même pas les moyens d’acheter des médicaments.»

Pour les hommes d’affaires iraniens qui vivent des moments difficiles, l’Irak a toujours offert l’espoir d’un répit.

Haji Tousi, un homme d’affaires de Mashhad, vend ses beaux tapis à un prix inférieur à celui des commerçants irakiens locaux. Il sait que les dollars qu’il ramènera chez lui en Iran le maintiendront à flot.

«Le type de tapis que nous vendons ici est de 200 $, alors que le même tapis sur le marché ici est vendu entre 300 et 350 $», a-t-il déclaré.

Mais, à la consternation de nombreux commerçants iraniens, l’impact des propres problèmes économiques de l’Irak était bien visible: l’exposition attire des foules de visiteurs, mais beaucoup ne peuvent pas se permettre les articles délestés.

«De nombreux visiteurs ont accueilli chaleureusement cette exposition, mais des problèmes économiques les ont empêchés (d’acheter)», a déclaré Maryam Mradi, une femme d’affaires de Sanadaj.

L’Irak est aux prises avec une crise de liquidité sans précédent provoquée par la faiblesse des prix du pétrole. Cela a réduit de moitié les caisses de l’État et conduit le gouvernement à emprunter sur les réserves de devises de la banque centrale pour payer les salaires.

Certains des vendeurs iraniens étaient sceptiques que leurs produits seraient bien reçus à Dohuk et dans d’autres régions d’Irak, où les marques turques dominent les îles commerçantes.

«La demande de la population concerne principalement les produits turcs», a déclaré Shireen Mohammed, une résidente locale.

Kullab a rapporté de Bagdad.