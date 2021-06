Au milieu des rumeurs selon lesquelles il jouerait dans le remake de « Ala Vaikunthapurramuloo », Kartik Aaryan se lance dans la chanson « Butta Bomma »

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Kartik Aaryan est sur le point de se mettre à la place d’Allu Arjun dans le remake en hindi de ‘Ala Vaikunthapurramuloo’. Avant de confirmer les informations, l’acteur a décidé de laisser tomber un indice en dansant sur la chanson à succès « Butta Bomma » du film à succès Telugu. Kartik est allé sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle il montre ses films fluides tout en secouant la jambe sur la chanson à succès.

En sous-titrant la vidéo, Aaryan a écrit : « Danse comme ______ ? (‘Personne ne regarde’ mat likhna) @shaziasamji @piyush_bhagat #Buttabomma #DanceLikeKartikAaryan. »

Plusieurs célébrités, à savoir Varun Dhawan, Lauren Gottlieb, Rakul Preet Singh et d’autres, ont laissé des commentaires sur la vidéo de Kartik car elles sont très impressionnées par lui.

Pendant ce temps, en parlant de la chanson ‘Butta Bomma’, elle est chantée par Armaan Malik et comprend également Pooja Hegde qui a joué le rôle principal féminin dans ‘Ala Vaikunthapurramuloo’.

Le film ‘Ala Vaikunthapurramuloo’ est sorti en 2020 et est réalisé par Trivikram Srinivas. Le film mettait également en vedette Tabu, Jayaram, Sushanth, Nivetha Pethuraj, Samuthirakani, Murali Sharma, Rajendra Prasad, Navdeep, Sunil, Sachin Khedekar et Harsha Vardhan.

À propos de Kartik, son prochain film est ‘Dhamaka’ qui devrait être diffusé sur Netflix. Le film est réalisé par Ram Madhvani et produit par RSVP Movies, Ram Madhvani Films, Lotte Cultureworks et Global Gate Entertainment. L’acteur joue le rôle d’un journaliste dans le film et il l’a tourné de bout en bout en 10 jours.

Kartik a également tourné pour ‘Bhool Bhulaiyya 2’ réalisé par Anees Bazmee. Le film met également en vedette Kiara Advani, Rajpal Yadav et Tabu dans des rôles clés.