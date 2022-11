Au milieu des rumeurs, Pete Davidson sort avec Emily Ratajkowski, Dionne Warwick tire sa photo avec l’ancienne star de ‘SNL’

Pete Davidson continue de prouver qu’il est le célibataire le plus éligible d’Hollywood.

Une multitude de beautés restent dévouées à Davidson, la dernière rumeur affirmant qu’il sortait avec la nouvelle mannequin célibataire Emily Ratajkowski.

Une source proche de Davidson a confirmé à People Magazine que les deux “se voyaient”.

La spéculation selon laquelle Davidson possède “BDE” ou est bien doté, a longtemps suivi l’acteur et comédien. L’affirmation a été confirmée par son ancien coéquipier de “Saturday Night Live”, Jay Pharoah, la semaine dernière.

Lundi, la légendaire chanteuse Dionne Warwick est intervenue sur la vie amoureuse de Davidson.

Warwick, qui a amassé une clientèle fidèle sur son fil Twitter exceptionnellement honnête, s’est rendue sur la plateforme sociale pour écrire : “Je sortirai avec Pete Davidson ensuite.”

L’actrice de “Wonder Woman” Lynda Carter s’est amusée, répondant au tweet de Warwick en disant : “Je ne pense pas qu’il puisse te suivre, Dionne.”

Davidson a été lié à une pléthore de mannequins et d’actrices dans le passé, ayant récemment rompu avec Kim Kardashian cet été après neuf mois de fréquentation. Il a également été fiancé à Ariana Grande et est sorti avec Kate Beckinsale et Kaia Gerber, parmi de nombreuses autres femmes.

Par coïncidence, Ratajkowski et Kardashian courent dans le même cercle, étant amis depuis des années. Ratajkowski a publiquement soutenu le fondateur de “SKIMS” au milieu des critiques sur une photo nue.

Ratajkowski, qui possède “iNAMORATA Women”, était auparavant mariée à Sebastian Bear-McClard, mais a demandé le divorce du producteur du film en septembre.