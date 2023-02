Au milieu des rumeurs de transfert Inter Miami-Lionel Messi, David Beckham fait l’éloge de la star argentine

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, David Beckham, a fait l’éloge de la star argentine Lionel Messi. Lors d’une intervention dans l’émission Sports Center d’ESPN, Beckham a révélé qu’il était un fan du capitaine argentin vainqueur de la Coupe du monde. “Ce doit être Messi. J’aime Leo pour de nombreuses raisons différentes. Je l’aime parce que c’est un père formidable, je l’aime parce qu’il a une grande personnalité, un grand caractère, c’est une personne formidable.”

Beckham a en outre déclaré qu’il aimait particulièrement le style de jeu de l’Argentin, avec son cœur porté sur sa manche. Beckham a ajouté: “Je pense que ce que tout le monde aime chez lui, c’est la façon dont il joue le jeu. Il joue le jeu avec passion, il joue le jeu simplement gratuitement.

“Je pense que lors de la dernière Coupe du monde, la façon dont il a joué pour son équipe et son pays, gagner le tournoi a été un moment incroyable pour lui, et j’adore voir des joueurs comme ça”, a conclu Beckham.

Les commentaires interviennent après que plusieurs rapports ont lié l’attaquant du Paris Saint Germain à l’Inter Miami. David Beckham est propriétaire du club MLS Inter Miami aux côtés de la société de gestion d’investissements Amber Capital. Par conséquent, les derniers commentaires de Beckham ont donné du crédit à ces rapports.

Bien que Messi soit à la fin de sa carrière, il conserve des compétences de dribble suprêmes et apprécie son rôle de meneur de jeu. Messi était en pleine forme lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a même été nommé joueur du tournoi puisque l’Albiceleste a remporté la Coupe du monde au Qatar pour la première fois en 36 ans. Messi sera donc un excellent ajout à l’Inter Miami.

Lionel Messi n’a plus que six mois sur son contrat actuel avec le club de Ligue 1 du Paris Saint-Germain. Pendant longtemps, on a largement cru que Lionel Messi prolongerait son séjour au Parc des Princes au-delà de l’été 2023. Cependant, le joueur de 35 ans ne serait pas disposé à continuer au PSG. Selon le journaliste espagnol Gerard Romero, Messi a des doutes quant au renouvellement de son contrat avec le PSG et il réfléchit à ses options.

“A ce jour, l’intention de Leo Messi n’est pas de prolonger son contrat avec le PSG et donc de ne pas renouveler son contrat avec l’équipe parisienne. La victoire à la Coupe du monde au Qatar a changé sa façon de penser, car il valorise d’autres choses pour l’avenir immédiat”, a déclaré Romero sur sa chaîne Twitch.

