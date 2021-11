Au milieu des rumeurs de séparation, le commentaire pâteux de Priyanka Chopra sur la vidéo d’entraînement de son mari Nick Jonas devient VIRALE

La diva de Bollywood et la star internationale Priyanka Chopra ont fait la une des journaux lundi après avoir laissé tomber son nom de famille « Jonas » de ses réseaux sociaux. Priyanka, qui avait ajouté le nom de famille Jonas peu de temps après son mariage avec Nick Jonas en 2018, a changé son nom sur les profils Instagram et Twitter en Priyanka uniquement, tandis que son nom d’utilisateur était Priyanka Chopra sur la plateforme de partage de photos.

Peu de temps après que l’icône mondiale a abandonné son nom de famille, des rumeurs selon lesquelles il y a des problèmes au paradis et que Priyanka et son mari, le chanteur-acteur Nick Jonas se dirigent vers un divorce ont commencé à faire le tour.

Cependant, la mère de Priyanka, Madhu Chopra, a rejeté toutes ces rumeurs. Dans un commentaire rapide à une chaîne d’information télévisée de premier plan, Madhu, la mère de Priyanka Chopra, a déclaré: « Ce ne sont que des ordures, ne répandez pas de rumeurs. »

En attendant, Priyanka aussi, à sa manière, a confirmé que tout allait bien entre Nick et elle sans prononcer un mot ni faire de déclaration. Vous demandez comment ? Eh bien, son commentaire glauque sur la vidéo d’entraînement de son mari Nick Jonas sur Instagram dit tout.

Quelques heures après que les médias aient été en effervescence avec la nouvelle que Priyanka avait supprimé » Jonas » de son nom, et les spéculations étaient nombreuses sur le fait qu’elle se dirigeait vers une séparation, Nick Jonas a laissé tomber une bobine d’entraînement cool sur Instagram et Priyanka Chopra a saisi l’opportunité d’exprimer son amour pour son homme comme elle le fait toujours !

« Merde ! Je viens de mourir dans tes bras… », a écrit Priyanka Chopra sur la vidéo Instagram de Nick Jonas. Elle a suivi son commentaire avec un emoji aux yeux de cœur, un visage chaud et un cœur rouge.

Eh bien, quelle preuve de plus faut-il qu’un commentaire baveux pour savoir que Priyanka et Nick sont éperdument amoureux l’un de l’autre et que leur démonstration d’affection sur les réseaux sociaux n’a pas d’égale !

Découvrez le commentaire de Priyanka ici :

Pour les inconnus, Priyanka et Nick Jonas se sont mariés lors d’un mariage à grande destination au palais Umaid Bhawan à Jodhpur en 2018. Affectueusement appelé « Nickyanka », le couple de célébrités est un favori des fans.

Récemment, le couple avait emménagé dans leur première maison et avait également célébré ensemble leur premier Diwali dans la nouvelle maison. Partageant leurs photos sur Instagram, Priyanka Chopra avait écrit : « Notre premier diwali dans notre première maison ensemble. Celui-ci sera toujours spécial. Merci à tous ceux qui ont travaillé si dur pour rendre cette soirée si spéciale. Vous êtes mes anges. À tous ceux qui ont honoré notre maison et ma culture non seulement en habillant la pièce mais en dansant toute la nuit, vous m’avez fait sentir comme si j’étais de retour à la maison. Et au meilleur mari et partenaire @nickjonas, vous êtes de quoi les rêves sont faits. Je vous aime. Mon cœur est si reconnaissant et plein. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka Chopra a plusieurs projets dans son assiette, dont « The Matrix Resurrections », « Citadel » et « Jee Le Zaraa ». La star mondiale de la musique Nick Jonas a récemment conclu sa tournée musicale intitulée Remember This.