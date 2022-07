Au milieu des rumeurs de rupture, Tiger Shroff salue les acteurs de Disha Patani et Ek Villain Returns

Cela fait quelques jours que les informations sur la rupture de Tiger Shroff et Disha Patani ont envahi les médias sociaux et laissé leurs fans choqués. Tiger et Disha n’ont pas encore répondu aux rumeurs. Bien que beaucoup de choses aient été dites et écrites sur leur séparation, Tiger a rendu hommage à Disha et au reste de la distribution d’Ek Villain Returns.

Partageant l’affiche du film sur Instagram, Tiger a écrit : “Quel film captivant et les performances fantastiques de toute la distribution, félicitations les gars !” et a tagué Disha, Arjun Kapoor, John Abraham, Tara Sutaria et Mohit Suri dans son message. Disha a republié son histoire sur son Instagram.

Selon les rapports, Disha entretenait une relation unilatérale avec Tiger. Alors que Disha espérait que les choses finiraient par changer, Tiger était trop obsédé par sa propre vie et sa forme physique pour être investi dans une relation. Les problèmes couvaient depuis un moment et ils ont finalement dépassé l’autre.

On dit aussi que Disha voulait se marier et que Tiger n’était pas enthousiaste à ce sujet. Les rapports indiquaient que le couple supposé vivait presque ensemble après que Tiger ait commencé à rester séparément. Disha avait commencé à penser qu’ils devaient se marier, mais Tiger répondait toujours “pas maintenant”.

Lorsque Jackie Shroff a été interrogée sur la rupture de Tiger et Disha, l’acteur pense qu’ils sont les amis les plus proches et il les voit souvent sortir ensemble. Il a également dit que c’était leur histoire d’amour comme lui et sa femme Ayesha Shroff avait la leur, ajoutant que c’était au couple selon la rumeur s’ils étaient compatibles ou non.