Au milieu des rumeurs de rupture, Malaika Arora et Arjun Kapoor partagent des messages énigmatiques sur le « changement » et les « déchets »

Internet regorge de rumeurs selon lesquelles Malaika Arora et Arjun Kapoor auraient rompu.

Malaika Arora et Arjun Kapoor ont officialisé leur relation sur Instagram en 2019 et depuis lors, ils n’ont jamais hésité à partager leurs adorables photos sur les réseaux sociaux et à parler de leur relation dans des interviews. Cependant, il semble que tout ne va pas bien entre le couple car Internet regorge de rumeurs selon lesquelles Malaika et Arjun auraient rompu.

Au milieu de ces rapports, les acteurs ont partagé des publications énigmatiques sur leurs histoires Instagram le samedi 26 août, ce qui a alimenté leurs rumeurs de rupture. Alors que l’actrice de Chaiyya Chaiyya a partagé un message qui disait : « Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que vers le passé ou le présent sont certains de manquer l’avenir », le message de l’acteur de Gunday disait : « Les déchets, la seule chose que nous sur quoi je peux compter dans ce monde. »

Au cours des derniers jours, une partie de la société a également émis l’hypothèse qu’Arjun Kapoor sortait avec l’influenceur des médias sociaux Kusha Kapila. Mais Kusha a rejeté ces informations indirectement en s’adressant à sa chaîne de diffusion Instagram et en écrivant : « Roz apne baare mein itni bakwas padh kar mujhe apna khud se ek formal introduction karwana padega (Chaque jour, je lis tellement de bêtises sur moi-même que je vais maintenant devoir présentez-moi officiellement) Chaque fois que je lis des conneries sur moi-même, j’espère et je prie juste ki meri maman na padh le yeh aab. La vie sociale d’Unki a pris un gros coup (j’espère que ma mère ne le lit pas). »

En outre, il a été récemment rapporté que Malaika ne suivait plus les membres de la famille d’Arjun Kapoor, notamment sa sœur Anshula Kapoor et son père Boney Kapoor, sur Instagram. Bien qu’en réalité, l’actrice de Kaante n’ait jamais suivi Boney et suivait seulement Anshula, mais elle ne l’a plus suivie, mais Anshula continue de suivre Malaika. Les deux acteurs n’ont pas encore fait d’annonce officielle concernant leurs rapports de rupture.

