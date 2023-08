Au milieu des rumeurs de rupture, Malaika Arora et Arjun Kapoor aperçus ensemble quittant un restaurant à Bandra

Il semble qu’Arjun Kapoor et Malaika Arora aient mis un terme aux rumeurs de rupture puisqu’ils ont été aperçus ensemble à Bandra.

Arjun Kapoor et Malaika Arora ont apparemment mis un terme à leurs rumeurs de rupture puisqu’ils ont été aperçus ensemble. Dimanche après-midi, Arjun et Malaika ont été tapés en quittant le restaurant Veronica à Bandra, Mumbai. Les paparazzi ont repéré le couple qui sortait du restaurant.

Un dimanche pluvieux, Arjun a été aperçu portant un t-shirt noir avec un pantalon décontracté et un bandana assorti. De l’autre côté, Malaika était magnifique dans une tenue blanche. Viral Bhayani a partagé la vidéo sur son profil Instagram et elle est devenue virale instantanément.

Voici la vidéo





Dès la publication de la vidéo, plusieurs internautes l’ont commentée. Un internaute a écrit : « J’adore ce qu’elle porte ! D’où ? Je veux. » Un autre internaute a commenté : « Enka a réparé ho gya ? Bechari Kusha Kapila. » L’un des internautes a plaisanté : « Détendez-vous les gars, maa bete ke rishte mein daraar nahi aayi hai. » Un autre internaute a demandé : « Ne se sont-ils pas suivis ?

Malaika Arora et Arjun Kapoor ont officialisé leur relation sur Instagram en 2019 et depuis lors, ils n’ont jamais hésité à partager leurs adorables photos sur les réseaux sociaux et à parler de leur relation dans des interviews. Cependant, il semble que tout ne va pas bien entre le couple car Internet regorge de rumeurs selon lesquelles Malaika et Arjun auraient rompu.

Au milieu de ces rapports, les acteurs ont partagé des publications énigmatiques sur leurs histoires Instagram le samedi 26 août, ce qui a alimenté leurs rumeurs de rupture. Alors que l’actrice de Chaiyya Chaiyya a partagé un message qui disait : « Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent que vers le passé ou le présent sont certains de manquer l’avenir », le message de l’acteur de Gunday disait : « Les déchets, la seule chose que nous sur quoi je peux compter dans ce monde. »

Auparavant, il y avait des rumeurs de rupture entre Malaika Arora et Arjun Kapoor, et ce dernier était même lié à l’influenceur des médias sociaux Kusha Kapila. Il a été récemment rapporté que Malaika ne suivait plus les membres de la famille d’Arjun Kapoor, notamment sa sœur Anshula Kapoor et son père Boney Kapoor, sur Instagram. Bien qu’en réalité, l’actrice de Kaante n’ait jamais suivi Boney et suivait seulement Anshula, mais elle ne l’a plus suivie, mais Anshula continue de suivre Malaika.