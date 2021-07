Au milieu des rumeurs de rupture avec Shehnaaz Gill, Sidharth Shukla partage un message cryptique

Que Shehnaaz Gill et Sidharth Shukla soient l’une des célébrités dont on parle le plus sur les réseaux sociaux n’est un secret pour personne. De plus, leur liaison rumeur a souvent été écrite et parlée dans les médias. #SidNaaz, comme ils sont expédiés depuis leur passage dans l’émission de téléréalité controversée » Bigg Boss 13 « , font souvent la une des journaux pour leurs missions professionnelles ainsi que pour le lien unique qu’ils partagent. Même s’il y a eu plusieurs rapports au fil des ans indiquant que Sidharth et Shehnaaz sortaient ensemble depuis un certain temps maintenant, aucun des deux n’a jamais confirmé les rapports.

Cependant, récemment, il y a eu des rapports d’un fossé entre les deux. Alors que ni Shehnaaz ni Sidharth n’ont abordé ces rapports, jeudi (8 juillet), Sidharth s’est rendu sur Twitter pour partager un message cryptique, laissant entendre qu’il parlait des rumeurs d’une rupture entre Shehnaaz et lui.

« En lisant quelques articles de newz…. Le moins dit qu’ils sont hilarants….. bhayi globes oculaires he Chahiyea tho kuch positive likh lo….itni négativité kaha se latte ho… Comment réussirez-vous à en savoir plus sur moi mieux que moi … du moins que je puisse dire … que Dieu vous bénisse tous », a écrit Sidharth sur le site de microblogging sans mentionner à quels rapports il fait référence.

Pour les non-spécialistes, Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill ont figuré ensemble dans quelques clips musicaux, dont « Bhula Dunga » et « Shona Shona ». Shehnaaz a également été vu en train de célébrer l’anniversaire de Sidharth aux côtés des membres de sa famille dans sa résidence. En fait, Sidharth a également été vu à la fête d’anniversaire de Shehnaaz.

Côté travail, Shehnaaz a récemment terminé le tournage de « Honsla Rakh » d’Amarjit Singh Saron dans lequel elle sera vue face à Diljit Dosanjh. Sidharth, d’autre part, a reçu des critiques positives pour ses débuts numériques dans « Broken Broken But Beautiful Season 3 » dans lequel il mettait en vedette la débutante Sonia Rathee.