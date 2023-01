Au milieu des rumeurs de rupture avec Aadar Jain, Tara Sutaria assiste à la soirée de clôture du film, les internautes disent “cassez ki khushi …”

Hier, Tara Sutaria faisait l’actualité pour sa rupture avec son petit ami Aadar Jain. Après que plusieurs rapports liés à sa vie personnelle aient circulé, il a été supposé que l’actrice d’Ek Villain Returns passerait sous une coquille pendant quelques jours. Mais devinez quoi ? Tara a été vue en train d’assister à une fête hier soir.

Tara a été vue en train d’assister à la soirée de clôture d’Apurva à Mumbai. D’autres célébrités comme l’étrange couple Arbaaz Khan et Malaika Arora étaient parmi les participants. Tara a été aperçue en train d’arriver à la fête vêtue d’une mini bodycon blanche, et elle a gracieusement posé pour les papas. Même après avoir assisté à la fête, Tara a de nouveau posé pour des flashs, et son repérage dans les médias est devenu un sujet de discussion brûlant.

Regardons d’abord la vidéo







Dès la publication de la vidéo, plusieurs internautes ont noté qu’il s’agissait de sa première apparition publique après la rumeur de sa rupture. Beaucoup d’entre eux ont même déclaré qu’elle avait l’air “heureuse” après la fin de sa relation. Un utilisateur a écrit : “C’est ainsi que la femme devrait ressembler et se comporter après une rupture.” Un autre utilisateur a demandé: “Break-up ki Khushi h ya Break up hua hi nhi h.” L’un des utilisateurs l’a appelée “le single le plus sexy”. Un autre utilisateur a demandé: “Pourquoi l’actrice indienne est un mélange de plastique.”

Les tourtereaux qui se fréquentaient depuis trois ans ont mis fin à leur relation. Si l’on en croit les rapports, Aadar et Tara se sont séparés après avoir fréquenté pendant plus de trois ans. Aadar et Tara ont été assez loquaces sur leur relation. Ils ont même été aperçus ensemble lors de divers événements et fêtes.

Après avoir fixé quelques objectifs, la nouvelle de la rupture de Tara et Aadar affectera certainement les fans de la première. Selon le rapport d’ETimes, une source a confirmé leur rupture supposée et a déclaré : “Aadar et Tara ont décidé de se séparer à l’amiable”. La source a en outre ajouté qu’ils sont tous les deux matures et resteront toujours amis. Ils continueront à prendre soin l’un de l’autre avec tendresse.