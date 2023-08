Au milieu des rumeurs de rupture, Arjun Kapoor laisse tomber ses commentaires sur la dernière publication Instagram de Malaika Arora

Au milieu des rumeurs de rupture entre Arjun Kapoor et Malaika Arora, l’acteur a laissé tomber des commentaires sur la dernière publication Instagram de l’actrice.

Arjun Kapoor et Malaika Arora, l’un des couples célèbres de Bollywood, auraient touché le fond de leur relation. Plus tôt dans la journée, les internautes ont spéculé que tout ne allait pas bien entre le couple. Au milieu des rumeurs de rupture, Arjun Kapoor a laissé tomber son commentaire sur l’Instagram de Malaika Arora.

Samedi après-midi, Malaika Arora a partagé un message dédié à son chien à fourrure Casper et a célébré la Journée internationale du chien. Malaika a publié une bobine BTS de sa dernière séance photo avec Casper. Partageant la vidéo sur son Instagram, Malaika a écrit : « #InternationalDogDay : je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur compagnon avec qui passer mes journées de tournage. N’est-il pas si naturel de célébrer aujourd’hui et tous les jours avec ma superstar, Casper. »

Voici la vidéo





La vidéo de Malaika était adorable, mais les commentaires d’Arjun sur son message ont attiré l’attention. Arjun a publié une déclaration disant: « La vraie star de votre vie (starstruck, heart emoji) #Casper. » L’acteur a laissé un autre commentaire sur le message et a écrit : « Beau garçon (emoji de feu). » Arjun a même aimé le message de Malaika, mais Malaika n’a pas encore répondu au commentaire d’Arjun.

Voici le commentaire d’Arjun

Malaika Arora donne souvent un aperçu de son PDA avec Arjun Kapoor sur son Instagram. Cependant, depuis peu, les rumeurs de rupture du couple font le tour des réseaux sociaux et se renforcent de jour en jour.

Récemment, les internautes ont noté que Malaika Arora avait publié de nombreuses citations de motivation sur ses histoires IG ces derniers jours, les faisant spéculer que quelque chose ne va pas entre l’actrice et Arjun Kapoor. Au milieu de cela, un utilisateur a partagé une capture d’écran de l’histoire IG de Malaika qui contenait une citation sur le fait d’être forte et a souligné que l’actrice n’avait plus suivi les membres de la famille d’Arjun, notamment Janhvi Kapoor, Anshula Kapoor et Khushi Kapoor.

Au milieu des rumeurs de rupture, une partie de la société a également émis l’hypothèse qu’Arjun Kapoor sortait avec l’influenceuse Kusha Kapila. Cependant, récemment, l’influenceuse a clarifié les choses en disant sur sa chaîne de diffusion Instagram : « Roz apne baare mein itni bakwas padh kar mujhe apna khud. voir ek introduction formelle Karwana Padega. Chaque fois que je lis des conneries sur moi-même, j’espère et je prie pour que la vie sociale de ki meri mummy na padh le yeh sab unki en prenne un grand coup. » Côté travail, Arjun sera bientôt vu dans The Lady Killer d’Ajay Bahl.