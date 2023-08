Au milieu des rumeurs de rupture, Arjun a abandonné ces commentaires sur le message de Malaika

Lors de la Journée internationale du chien, Malaika Arora a publié un message super mignon avec son chien Casper. Elle a sous-titré le message : « Journée internationale du chien – je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur compagnon avec qui passer mes journées de tournage. N’est-il pas si naturel ? Célébrer aujourd’hui et tous les jours avec ma superstar, Casper. » Dans la section commentaires, Arjun Kapoor a laissé un commentaire disant « Beau garçon ». Dans un autre commentaire, il a écrit : « La vraie star de ta vie #casper. » Le commentaire d’Arjun Kapoor est intervenu au milieu de rumeurs de rupture. Les rumeurs sur Malaika Arora et Arjun Kapoor ont commencé à circuler lorsqu’un R.fil de discussion, partagé jeudi, a affirmé qu’Arjun Kapoor et Malaika Arora auraient rompu et que l’acteur d’Ishaqzaade sortirait désormais avec l’influenceur Kusha Kapila.

Découvrez le message de Malaika Arora ici :

Voici une capture d’écran des commentaires d’Arjun Kapoor sur le message de Malaika :

Malaika Arora et Arjun Kapoor se fréquentent depuis plus de 5 ans maintenant. Ils auraient commencé à sortir ensemble en 2018, mais l’auraient rendu officiel sur Instagram en 2019, le jour de l’anniversaire d’Arjun. Malaika Arora était auparavant mariée à Arbaaz Khan. Ils ont été mariés pendant 19 ans et ont divorcé en 2017. Ils continuent de coparentalité avec leur fils Arhaan, qui poursuit des études supérieures à l’étranger.

Pendant ce temps, abordant les rumeurs de rencontres de manière énigmatique, Kusha Kapila a écrit sur sa chaîne de diffusion Instagram : « Roz apne baare mein itni bakwas padh kar mujhe apna khud se ek introduction formelle karwana padega (Chaque jour, je lis tellement de bêtises sur moi-même que je vais maintenant devoir me présenter officiellement). »

Malaika Arora est surtout connue pour ses performances de danse sur des morceaux populaires tels que Chaiya Chaiya, Munni Badnaam Hui, Anarkali Disco Chali et Bonjour bonjour parmi beaucoup d’autres. Elle a également été vue dans la série de télé-réalité Emménager avec Malaika.Malaika, un ancien mannequin, était également VJ. Elle a également jugé quelques spectacles de danse au fil des ans, notamment Meilleur danseur indien, Nach Baliye, Jhalak Dikhhla Jaa et Zara Nachke Dikha. Elle a également jugé des émissions comme L’Inde a du talent et Top model de l’année. Malaika Arora gère également un studio de yoga, une marque de vêtements et une plateforme de livraison de nourriture.

Arjun Kapoor a un emploi du temps très chargé. Il a été vu pour la dernière fois dans le film Kuttey. Il jouera ensuite dans Le tueur de dames, aux côtés de Bhumi Pednekar. Il figurera également dans un autre projet sans titre avec Bhumi Pednekar et Rakul Preet Singh. L’année dernière, il a joué dans le thriller d’action Le retour du méchant Ek.