Au milieu des rumeurs de rencontres, Vijay Varma et Tamannaah Bhatia repérées ensemble à la date du déjeuner

Vijay Verma et Tamannaah Bhatia ont surpris tout le monde après avoir été repérés au réveillon du Nouvel An à Goa. Bientôt, les rumeurs de rencontres ont éclaté après leur capture à l’aéroport, au retour de leurs vacances. Récemment, le duo supposé a même été aperçu lors d’une cérémonie de remise de prix. Cependant, voici quelque chose qui a ajouté plus de carburant à leurs rumeurs de rencontres.

Lundi, Vijay et Tamannaah sont allés faire un tour à Bandra. Les acteurs sont vraisemblablement arrivés à une date de déjeuner, et ils ont même fait signe aux paparazzi. Alors que Vijay portait un sweat à capuche bleu avec un pantalon et des chaussures marron. Tamannaah avait l’air cool dans un sweat à capuche noir avec un court sketch assorti avec des chaussures.

Voici les photos







Juste un jour avant la date du déjeuner, le duo présumé a été aperçu en train d’assister à un prix de beauté. Dans la vidéo partagée par les paparazzi, Tamannaah a été capturée tenant son trophée, et Vijay est passé du cadre. Plus tard, il a également rejoint pour les visuels et a posé pour la caméra.

Voici la vidéo





Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont fait la une des journaux, car ils ont été repérés lors d’une fête célébrant la nouvelle année. La vidéo virale du « baiser » est déjà devenue virale sur Internet.

Après avoir sonné la nouvelle année ensemble, la star de Baahubali a été vue en train de revenir dans la baie. Dans une tenue d’une seule pièce noire, Bhatia a été aperçu sortant de l’aéroport de Mumbai. Elle se dirigea vers sa voiture et posa pour les flashs. Quelques instants plus tard, la star de Gully Boy, Vijay Varma, est également sortie de l’aéroport et s’est éloignée dans la direction opposée. Cette vidéo certifie en outre le fait que Vijay et Tamannaah étaient ensemble. Vijay Verma a été vu pour la dernière fois dans Darlings d’Alia Bhatt.

Alors que Tamannaah a eu un impact avec Babli Bouncer, Plan A Plan B et Gurthunda Seethakalam. Vijay sera ensuite vu à Dahaad. Une prochaine websérie mettant en vedette Sonakshi Sinha, Gulshan Devaiah et Sohum Shah en tête, a été sélectionnée pour la Berlinale Series Competition. L’émission deviendra la première série Web indienne à être présentée en première au prestigieux Festival international du film de Berlin plus tard cette année.