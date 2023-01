Au milieu des rumeurs de rencontres, Tamannaah Bhatia-Vijay Varma repéré ensemble à l’aéroport

Nous sommes au quatrième jour de 2023, et Bollywood a déjà son nouveau duo de “bons amis” alias couple rumeur. Tamanaah Bhatia et Vijay Varma ont fait la une des journaux, car ils ont été repérés lors d’une fête célébrant la nouvelle année. La vidéo virale du « baiser » est déjà devenue virale sur Internet.

Après avoir sonné la nouvelle année ensemble, la star de Baahubali a été vue en train de revenir dans la baie. Dans une tenue d’une seule pièce noire, Bhatia a été aperçu sortant de l’aéroport de Mumbai. Elle se dirigea vers sa voiture et posa pour les flashs. Quelques instants plus tard, la star de Gully Boy, Vijay Varma, est également sortie de l’aéroport et s’est éloignée dans la direction opposée. Cette vidéo certifie en outre le fait que Vijay et Tamannah étaient ensemble.

Une vidéo publiée par un restaurant de l’État de la plage semble montrer le couple supposé s’étreindre et s’embrasser sur le coup de minuit. La vidéo, devenue virale depuis, a des fans qui parlent de ce nouveau couple supposé.

Sur Reddit, semble montrer Vijay et Tamannaah dans un club de Goa. Bien que leurs visages ne soient pas clairs dans une partie de la vidéo, cela montre les deux partageant un câlin dans le contexte des feux d’artifice du Nouvel An. La deuxième partie de la vidéo montre un panoramique flou où les deux acteurs semblent s’embrasser. Réagissant à la vidéo, un fan a écrit: “Wow, ils sont vraiment ouverts, je suppose qu’ils ne prévoient pas de garder leur relation cachée.” Un autre commentaire disait: “Je suis content pour eux, ces deux personnes talentueuses forment un très bon couple.”

Sur le plan du travail, Vijay Varma a reçu des éloges pour avoir joué le mari alcoolique et violent Hamza dans la vedette d’Alia Bhatt et a produit Darlings. Bhatia de l’autre côté a été vue pour la dernière fois dans Babli Bouncer de Madhur Bhandarkar.